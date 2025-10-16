元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」赤西仁（４１）の最新ショットにフォロワーが騒然となった。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し、シャンパーニュブランド「ドンペリニヨン」のパーティーに参加した際のオフショットを披露。現代アーティスト・村上隆のイラストの前でポーズを決めた。

髪をハーフアップにまとめ、サングラスも着用。ワイルドな姿に、フォロワーは「仁くん、オールバックのハーフアップ最高にカッコいい」「ほんますきかっこよすぎたぁぁあ」「めっちゃイケメン過ぎる」「爆イケ待ってたよ。新しいビジュありがとう」「めっちゃかっこいい」「ビジュがハンパないよー」「進化してる」「まじ大好き」「４０過ぎてもビジュ保ってる仁さんさすが」と興奮が止まらなかった。

赤西は２００１年にＫＡＴ―ＴＵＮを結成し、０６年に「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」でＣＤデビュー。俳優としても０５年に日本テレビ系「ごくせん」の生徒役で人気を集め、同年の同局系「ａｎｅｇｏ」などに出演。１０年にグループを脱退し、ソロで活動を行っている。最近では１６日配信のＮｅｔｆｌｉｘドラマ「匿名の恋人たち」に出演することも決まっている。