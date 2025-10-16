100円とは思えないや…超シンプルなのにうまぁ♡好きな人は沼ってしまうスイーツ

様々な便利グッズが話題になるダイソーですが、実は食品も豊富に並んでいるんですよ！今回ご紹介するのは、食品売り場で見つけたスイートポテトならぬ、スイートパンプキン。かぼちゃと砂糖だけで作られたとってもシンプルなスイーツで、素材の味を楽しめる上品な一品になっています。詳しくチェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：スイートパンプキン

価格：￥108（税込）

内容量：50g

販売ショップ：ダイソー

これが100円で食べられるなんて！ダイソーで買えるパンプキンスイーツをチェック

様々な便利グッズが話題になるダイソーですが、実は食品も種類が豊富！先日食品売り場を覗いてみると、気になるおやつがあったので早速購入してきました。

今回ご紹介するのは、その名も『スイートパンプキン』。内容量は約50gで、お値段は￥108（税込）でした。

100gあたり、エネルギーは約195kcal、たんぱく質は約2.27g、脂質は約0.3g、炭水化物は約42.6g、食塩相当量は約0.005gです。

これ、好きな人は沼ります…♡ダイソーの『スイートパンプキン』を食べてみた

中身を出してみるとこんな感じ。まるでかぼちゃの種のようなフォルムに胸キュンします♡一口サイズのおやつで、かぼちゃと砂糖だけのシンプルな作りが魅力です。

実際に食べてみると、びっくりするくらいかぼちゃそのものの味わい！素材の味と香りがしっかりと感じられ、牛乳やカフェラテが欲しくなる一品です。

また、野菜特有の青臭さも感じられますが、まるでドライトマトを思わせるような甘さと香りが特徴的。好みは分かれるかもしれませんが、これはこれで美味しい〜♡と沼っちゃいました。

今回はダイソーの『スイートパンプキン』をご紹介しました。

スイートポテトならぬ、スイートパンプキン！超シンプルな作りなのに、上品さも感じられる味わいがGOOD。ほっくりとした食感なのに、口の中で解けていくようななめらかさもある、ダイソー商品とは思えないこだわり溢れるおやつです。

イメージや食感との差に少々戸惑いましたが、癖になる味わいが◎好きな人は沼ってしまうスイーツなので、気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。