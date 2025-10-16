西九州新幹線（武雄温泉―長崎間）の開業に伴い並行在来線となったＪＲ長崎線・江北―諫早間の肥前鹿島駅がある佐賀県鹿島市では、博多方面との特急が１日上下１４本と７割減るなど利便性が著しく低下し、地域の活力低下が懸念されている。

苦境を打開するため、佐賀県や鹿島市など沿線自治体は、有明海沿岸を時間をかけて観光する「スローツーリズム」を掲げ、拠点とする同駅周辺を大規模に再整備し反転攻勢に出る。（森永健太、池田寛樹）

スローツーリズムに舵

１日、同駅で電車を降りると、目の前の駐車場で重機が駅周辺整備事業の造成工事を行っていた。下車した地元の女子高校生（１５）は「どんな駅になるか楽しみ。にぎやかになればうれしい」と話した。

鹿島市の９月末時点の人口は２万６９２７人。新幹線開業前の２０２１年度末から３・９％減り、西九州新幹線沿線の佐賀県武雄市や嬉野市と比べて減少が早い。２４年の鹿島市の転入者は７１６人、転出者は８３５人で転出超過が続いている。

鹿島市長を１９９０年から５期務め、新幹線建設に最後まで同意しなかった桑原允彦（まさひこ）さん（８０）は「鹿島に立地してくれた多くの企業経営者は、特急がたくさん停車することを理由にしていた。（新幹線が）整備されたからには沿線への経済効果を大いに発揮してもらいたいが、新幹線には光と影の部分がある」と語る。

厳しい状況の中、駅周辺整備事業の工事が９月に始まった。肥前鹿島駅をスローツーリズムの玄関口と位置づけ、新駅舎（２階建て）には、鹿島・太良地域の産品を扱う食堂やセレクトショップ、書店、展望テラスなどを設置。宿泊・滞在用施設も配置する。

さらに、現在の駅舎は建築当時（１９３０年）の姿に復元し、駅前に広場も整備。２０２７年度に新駅舎を供用開始し、２９年度には全ての整備を完了する予定だ。総事業費は約５３億円（県約４５億円、鹿島市約８億円）。鹿島市の松尾勝利市長（７１）は「ゆっくり地域を旅したいという人は多い。駅周辺整備をきっかけに、県や沿線自治体と力を合わせ巻き返していく」と話す。

課題山積

佐賀県などは、同駅を拠点に沿線の歴史ある酒蔵や特産の竹崎ガニなどを楽しんでもらいながら、空き家も活用した宿泊施設に泊まる「沿線えきやど」事業の展開も想定している。

これを充実させるために、県が２３年１１月に同駅近くに開設したのが、「地域の未来を語らう場」などの意味を込めた情報発信拠点「ＫＡＴＡラボ」だ。県と沿線２市町が職員を派遣し、町歩きのイベントを開催するなどしている。鹿島市出身の県職員、森田栄子さん（３１）は「新たな魅力を発掘して活性化の火付け役になりたい」と意気込む。

一方、課題も山積している。ＪＲ九州は来春のダイヤ改正で特急（上下１４本）を１０本程度に減らす検討をしており、鹿島市は維持を要望。新幹線駅がある武雄市からの誘客を図るため、国道４９８号のバイパス建設や拡幅も県と協議している。また、太良町とともに有明海沿岸道路の早期整備を国などに求めている。