とちぎテレビ

家族の介護や世話を日常的に行っている若者、いわゆる「ヤングケアラー」が気軽に相談できるコミュニケーションアプリが新たに開設され、栃木県は１５日から運用をスタートさせました。

栃木県が新たに開設したのは、インターネットアプリのＬＩＮＥを活用した「とちぎヤングケアラーチャンネル」です。

ヤングケアラーが気軽に話せるＬＩＮＥチャンネルで、家族のケアや学校、将来などといった悩みを過去にヤングケアラーだった人や心理士、看護師、社会福祉士などの専門家に相談することができます。

ヤングケアラー協会が運営し、相談メッセージは２４時間受け付けていて、祝日と年末年始を除いた平日の午前１１時から午後８時に返信されるということです。

県が２０２２年に実施した調査によりますと、「世話をしている家族がいる」と答えたのは、小学６年生で１２・０％、中学２年生で８・２％、高校生で５・０％に上っていて、いずれも国の調査より割合が高かったということです。

栃木県はＱＲコードを読み取るか、ＬＩＮＥのホーム画面で「とちぎヤングケアラーチャンネル」と検索し、友だち登録をしてから利用してほしいと話しています。