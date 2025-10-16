¡Ö¤Ê¤ó¤«¹¤È´¤±¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¥×¥í¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»È¤¤Êý
¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÏÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¤¹
¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¤Ï¡ÈÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡É¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ï¡ÈÉÁ¤¯¡É¤è¤ê¤â¡ÈÌÓ¤òÂ¤¹¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Èý¿¬¤äÌÓ¤Î¤Ê¤¤·ä´Ö¤ËÌÓÎ®¤ì¤ò±è¤Ã¤Æ1ËÜ1ËÜÉÁ¤Â¤·¤Þ¤¹¡£
Ç»¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¸Å½¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡È¥·¥å¥Ã¥·¥å¥Ã¡É¤È·Ú¤¯Æ°¤«¤¹¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ï¿Ä¤¬ºÙ¤¤¤â¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢CEZANNE¡¡Ä¶ºÙ¿Ä¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÈýÁ´ÂÎ¤Î¡È¤Ü¤«¤·¡É¤È¡È±Æ¤Å¤¯¤ê¡É¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò2¡Á3¿§»È¤Ã¤Æ¡¢ÈýÆ¬¡ÁÈý¿¬¤Ë¤«¤±¤ÆÇ»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÈýÆ¬¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¡¢Èý»³¡ÁÈý¿¬¤Ë¤«¤±¤ÆÇ»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ö¥é¥·¤ÏÊ¿É®¤äÈýÆ¬¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¦¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¿§¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë
Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡¢È±¿§¤ä¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§Ì£¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁª¤Ö»þ¡¢²«¤ß¤Î¶¯¤¤¥«¥é¡¼¤ò»È¤¦¤ÈÈýÌÓ1ËÜ1ËÜ¤¬¤´¤ï¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡É¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÅÉ¤ë»þ¤Ï¥Ü¥È¥ë¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È±Õ¤¬Â¿¤¯ÈéÉæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤ò¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤Î¤¬¥×¥í¤Îµ»¤Ç¤¹¡£
¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÎØ³Ô¤òÀ°¤¨¤ë
ÌÓ¤¬Çö¤¤¾ì½ê¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò»È¤¦¤È¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤Â¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÈýÌÓ¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈýÌÓ¤Î¾å²¼¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤Ê¤¾¤ë¤È¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÈýÌÓ¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥×¥íµé¤Î¹¤È´¤±Èý¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£