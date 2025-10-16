モデルでタレントのローラが15日までに、自身のインスタグラムを更新。初めて稲刈りを行った様子を投稿した。

「初めてのお米の収穫 人生で忘れられない経験になりました」と黒で丈の短いタンクトップに黒のパンツ＆長靴姿。胸元やおへそも大胆に露出した格好で、収穫した稲を抱き締めるような写真もアップした。

「今の時代はほとんどが機械で収穫だけれど、今回は昔の日本の姿みたいに無農薬で全部手で収穫する事にチャレンジをしました 朝から夕方まで何時間かかけて、お友達の隣の田んぼをお手伝いをした後に、次の日はわたしの田んぼをみんなでお手伝いをしてくれました。 狩っても狩っても後ろを振り向くと…まだ終わらないなあと思いながら続く何時間」と苦悩の思いを明かし、「そして80歳を超えるプロフェッショナルなおばあちゃんが登場。狩ったあとの稲の束をぐるっと回して結ぶやり方を教えてくれたんだけど、、、ちょっとまって！！もう一回みせて！！っていいたくなるくらいはやいすごいテクニックで、わたしはそれを習うのに1日以上かかったよ。1日以上たってもまだ自信は80%くらい。そのくらい難しい技術に感じたの」と成長も伝えた。

さらに「そして今回は、2人で1年分くらい食べれる分の無農薬のコシヒカリの収穫ができたよ！ 1年間お米を買わなくてよくなるの！ そしてわたしの周りのお友達に配ることもできるんだ！うれしい 夢がまたもう一つ叶いました。ありがとう！ いい地球と子供の教育にしていくためには、まず自分が変わる事！ それをすごく思い知らされた経験になったよ」と感謝した。

ファンやフォロワーからも「可愛いくてセクシー」「カッコいい」「素敵な光景」「鎌扱いがうまい」「農作業＝田舎でカッコ悪い。というイメージが変わる素敵な投稿」「収穫の女神様」とたたえるコメントの一方、服装について「タンクトップで大丈夫なの？」「痒くないのかなぁ？」「チクチクしない？」「見てるだけでチクチクしてくる気が...」の声も寄せられた。

15年に日本から米国へ拠点を移した。だが、親戚の農家にたびたび通い、田植えなど農作業を行う写真や動画をアップしてきた。