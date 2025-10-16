グラビアアイドル芸人の高田千尋（40）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「いつぶりかの黒髪」とつづり、激変ショットを投稿した。

美容院での自撮り写真から始まり、白のTシャツにピンクと白のストライプシャツ姿で、黒く締め直した写真を披露した。「ネイルもグラビアやってた時ぐらいのおとなしさ 明日からの仕事にそなえて（グラビアじゃないよ）ここから1カ月は優等生高田をお楽しみください」とネイルもアップした。

また食についても…。「月見がぼちぼち終わりそうだけど三角チョコパイの季節 言うてる間にグラコロ 肥える冬が近いね」とマクドナルドに対する自身の心境も明かした。

高田は青森市出身で、明星大在学時から、青森東高同級生の高坂友衣とお笑いコンビを結成して活動してきた。ファンや芸人仲間の間では「隠れ巨乳」と評判だったため、30歳からグラビアを始め、16年3月25日に自身初となるグラビアDVD「BURN」を発売。その後もセクシーショット満載のイメージビデオなどを発売し、あどけない顔のFカップボディーを水着やランジェリーショットで披露してきた。21年に「ばーん」解散後はピンでのグラビア芸人や、ものまね芸人としても活動を継続し、ものまね専用のインスタグラムアカウントも持つ。競輪番組などにも出演している。自身のSNSでは競輪番組や、水着などのプライベート写真なども投稿している。