100均でこんなに本格的な文具が手に入るなんて…！ちょっと惜しいけど大満足！専門店級の新作

資料作成や工作などで、紙をまとめてカットしたいときに便利なアイテムをダイソーで見つけました！スライダーを操作して真っ直ぐにカットすることができ、最大10枚の紙をまとめてカットできます。定規や分度器付きで、長さを測ったり、角度を付けてカットしたい場合もラクラク。多機能でお値段以上に優秀です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ペーパーカッター（分度器付）

価格：￥660（税込）

サイズ（約）：38cm×15.5cm×3.75cm

販売ショップ：ダイソー

専門店レベルなのにダイソー価格で手に入るってすごすぎ！『ペーパーカッター』

ダイソーには資料作成や工作、DIYに便利なアイテムがそろっていて、どれもお手頃価格で手に入るのが魅力。中には専門店レベルのアイテムまで売っています。

『ペーパーカッター』は、たくさんの紙を簡単にカットできる便利なアイテムで、最大10枚の紙をまとめてカットすることができます。

紙をセットした後、スライダーをレールに沿って動かすことで真っ直ぐにカットできる仕組みです。

紙を置く台には定規や分度器がついていて、長さを測ったり、角度をつけてカットしたい場合も簡単です。

お値段は660円（税込）。スライド式のカッターはダイソーで数種類販売されていますが、この商品はその中でも高価な部類。

その分、便利な仕掛けが色々あって多機能なんです！

使い方は簡単。まず、スライダーをレールの1番上（0の位置）まで上げ、紙押さえ板を右方向に起こします。

紙をセットして、紙押さえ板を下げたら準備完了。紙や紙押さえ板が動かないように上から軽く手を添え、スライダーを押しながら下にスライドすると紙を裁断できます。

紙が大きくて、紙台の定規じゃきっちり測れない…なんて場合も大丈夫！

延長目盛バーを引き出して使用できるから、大きな紙も対応できますよ。

分度器付きだから角度をつけてカットしたいときもラクラク！

分度器を使用した裁断は、紙台に標された角度線に合わせて紙をセットすればOK。45°〜90°での裁断が可能です。

コピー用紙のような薄い紙であれば、特に力加減を意識しなくてもスパッときれいに切れます。

一方で、画用紙のように厚みがあって繊維のしっかりした紙は、やや引っかかりやすく、切り口が少し荒れることも。厚手の紙をきれいに切るには、刃をしっかりと押し付けながら、丁寧に作業するのがコツです。

今回はダイソーの『ペーパーカッター（分度器付）』をご紹介しました。扱いに慣れれば効率良くカットできるので、普通のカッターやハサミを使うより断然ラクです。

専門店レベルのアイテムが、ダイソーで手頃な価格で手に入るのは嬉しいですね。気になった方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。