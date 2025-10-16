

（写真：Graphs / PIXTA）

【書影を見る】『ぼくたちはChatGPTをどう使うか: 14歳から考えるAI時代の学び』（三笠書房）

AIというと、楽をするためのツール＝勉強とは相性が悪いイメージがありますが、賢い学生は学びを深めるために積極的にAIを活用しています。時代の変化に合わせて賢くAIを活用する方法を、『ぼくたちはChatGPTをどう使うか: 14歳から考えるAI時代の学び』を上梓した西岡壱誠さんに教えていただきました。

東大入試でもChatGPTを活用？

今年も、10月から11月にかけて、多くの大学で推薦入試が行われます。総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試など、多様な入試形態で推薦入試が行われていて、その結果に注目が集まっています。これらの入試方式は、一般入試とは異なり、学力試験だけでなく、志望理由書や面接、小論文、活動実績など多面的に評価されるのが特徴です。合否が年内に決まることから「年内入試」とも呼ばれ、受験生にとっても大きな節目となる時期です。

その中で、合否を分ける大きなポイントとなるのが「志望理由書」です。

この1枚には、単なる「志望動機」だけでなく、受験生がどんな価値観を持ち、どんな未来を描いているのかが凝縮されます。多くの大学では、1次選考でこの志望理由書と活動実績が審査され、2次選考で面接やグループディスカッション、小論文などが行われます。つまり、志望理由書のクオリティが低いと、2次選考にも残れないということですね。

志望理由書は「なぜその大学に行きたいのか」「何を学び、どんな将来を目指しているのか」を約1000文字でまとめる形式が一般的です。しかし実際には、「大学案内のコピーのような内容」や「どの大学でも使い回せそうな一般論」に終わってしまうケースも少なくありません。そしてこれらの「コピペのような志望理由書」は、入試担当者が数百枚単位で読む中では、ありきたりで印象に残らないのです。

合格者の志望理由書を見ると、「自分の体験と学びがどうつながっているか」が具体的に書かれているケースが多いです。例えば、「地域医療に関心を持ったきっかけが祖父の介護経験にあった」や、「高校での探究活動を通して社会課題を実感した」など、経験から思考へ、思考から志望へと流れるストーリーが明確です。大学側が知りたいのは、「この受験生が大学で何を学び、将来どんな社会的役割を果たそうとしているのか」。その一貫性を言語化できているかどうかが、合否の分かれ目になるのです。

しかしこの一貫性を言語化するのにはかなり時間もかかりますし、技術がいります。そこで、最近では、この志望理由書の作成に生成AI（ChatGPTなど）を活用する受験生が増えています。東京大学の推薦合格者を対象に実施したアンケートによると、次のような結果が得られました。

かなり使った：25.7%

参考にする程度で使った：49.5%

使っていない：24.3%

つまり、約4人に3人が生成AIを利用していることが分かります。

興味深いのは、「かなり使った」と回答した割合よりも「参考程度」が多かった点です。実際、志望理由書の完成をAIに任せるのではなく、「自分の考えを整理するため」「表現をブラッシュアップするため」に使うケースが主流のようです。

専門家が語る「AIとの正しい距離感」

推薦入試専門家である孫辰洋さんは、この傾向について次のように話します。

「ChatGPTを多用して志望理由書を書く受験生は多いが、多用しすぎる受験生も、全く使わない受験生も、どちらも不合格になりやすいと感じる。

そもそもの前提として、多くの学生が志望理由書を高校3年生になってから考える。そしてその過程で、“実績を作ろう”と慌てて活動を始めたり、塾の志望理由書講座を受講したりする。が、このような形だけの、慌てての準備は全くと言っていいほど意味がない場合が多い。

なぜなら、高3の数カ月でできることなど高が知れているから。高1・高2から地道に活動実績を積み重ねていないと、どんなにAIで形を整えても中身が伴わない“ハリボテの志望理由書”になってしまう。

だが一方で、このような高1・高2の積み重ねがあった上で、それを整理するためにはChatGPTを使うことはかなり有効な手段となる。むしろ、これを使っていないと不利になる、と言ってもいい。大学から認められるクオリティの高い志望理由書を作るのに、生成AIの言語化能力や添削の使い勝手の良さは目を見張るものがある。0から志望理由書を作る時に多用するのは良くないが、8割完成した志望理由書を10割に仕上げるために使うのが理想だと思う」

この言葉の通り、AIに丸投げすれば志望理由書が作れる、というような勘違いをしてしまうのは大変危険です。自分の思考とAIの出力をいかに融合させるかが合否を分けるポイントになっているのです。

東大合格者に共通する“使い方”

最近では、ChatGPTに「いい感じの志望理由書を作ってください」といった“0から1を作る”オーダーをする受験生も少なくありません。そしてそれが、ChatGPTには確かにできてしまいます。AIは便利なので、数秒程度でそれらしい文章を出してくれます。しかし、それはどこか抽象的で、誰にでも当てはまりそうな内容になってしまうことが多いのです。

大学の教員や入試担当者は、こうした“AIっぽい”文章を一目で見抜きます。どんなに綺麗な言葉が並んでいても、そこに本人の実感や体温のようなものが感じられない。つまり、AIに丸投げしてしまうと、最も大事な「自分の言葉で語る」という力が欠けてしまうのです。

一方で、「自分なりに8割方完成している志望理由書をAIに添削させる」という使い方は非常に有効です。

「この文章は説得力がありますか？」「より自然な言い回しに直してください」「印象を悪くしそうな箇所はありますか？」といった問いかけをすれば、AIは優秀な“添削者”として機能します。

つまり、AIは“0→1”の発想ではなく、“8→10”の仕上げに使う道具なのです。自分の思考をAIに預けるのではなく、AIを通して自分の思考を磨くこと。これこそが、推薦入試時代における最も賢いAIとの付き合い方です。

実際に東大推薦合格者の中にも、「ChatGPTを使って文体を整えた」「言い回しを確認した」という声は多いものの、「AI任せで書いた」という人は少数派です。彼らの多くは「AIは最後の調整役」として活用しており、内容そのものは自分の経験や考えから生み出しています。できた志望理由書を読み込ませて、「ブラッシュアップするべきポイントや悪印象になりかねないポイントはどこですか？」という問いを投げかけたりします。

ChatGPTは「志望理由書を代わりに書く道具」ではなく、「自分の考えをより明確に伝えるための補助輪」として活用しているに過ぎないのです。

自分が書いたものをAIで磨く





総合型選抜入試が広がる今、AI活用の巧拙が受験生の“思考の深さ”を映し出す時代になっています。

AIが書くのではなく、自分が書いたものをAIで磨く。

この「8割を10割にする使い方」こそが、これからの受験における賢い戦略と言えるでしょう。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）