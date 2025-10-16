前線や日本海を進む低気圧の影響で、16日(木)は西日本や東日本では急な雷雨に見舞われそうです。また、北陸では低気圧の通過にともない非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。土砂災害などに注意、警戒をしてください。

16日午前6時の天気図です。黄海付近から山陰、紀伊半島にかけて前線がかかっています。前線付近、さらに高気圧による時計回りの風が流れ込むなどし日本海でも雲が広がっています。

前線上には低気圧がありますが、日本海を進み三陸沖へと抜ける見込みです。16日は西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。

16日の雨と風の予想ですが、昼前から北陸では雨脚が強まるでしょう。

特に石川県の能登では1時間に50ミリの非常に激しい雨の降る時間帯もありそうです。雨の降りやすい状態は夕方まで続く見込みです。

低気圧が陸地を通過する昼過ぎ以降は、関東や東北でも雨の降り方が強まりそうです。

16日は、九州北部から東北にかけて雨の降る天気になるでしょう。北海道でも雲が広がり雨の降るところがありそうです。

北陸では、日中雨が激しく降る見込みです。17日(金)午前6時までの24時間に降る雨の量は、石川県で120ミリと予想されています。

北陸地方では、16日昼前から夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。