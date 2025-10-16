ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠ドジャースタジアムで行われた全体練習に参加。今季初めてフリー打撃に参加した。

大谷は17日（同18日）の第4戦先発に備え、登板2日前のブルペン入り。カット、カーブ、スライダー、スプリットなど各球種も交え、いつもより5、6球ほど多い30球を投げ込んだ。

その後、バットを手に握るとフリー打撃に参加。左中間にライナー性の一発を放つなど柵越えを連発した。フリー打撃参加はキャンプ初日のみで、シーズン中は初めてとなった。また、ドジャース移籍後も初めてで異例の光景となった。

32スイングで14本の柵越えを披露し、見守ったロバーツ監督やロハス、フリーマン、カーショーらも大歓声をあげていた。

PSはレッズとのワイルドカード第1戦こそ2本塁打を放ったが、フィリーズとの地区シリーズは左腕と多く対戦したこともあり4試合でわずか1安打。前日のNLCS第2戦で20打席ぶりの安打となる適時打を放ったものの、ここまで8試合で打率・147に沈んでいる。

この日の会見に出席した際には「ラインアップの流れ的に僕の所で左が来るっていうのは、そういうふうに打線を組んでると思うので分かってることですし、そこで1本しっかり打てるかどうか、特にランナーのいる場面で試合を左右する場面も多くあると思うので、打てるのかもそうですし、ムーキー（ベッツ）にテオ（T・ヘルナンデス）にしっかりと良い形でまずはつなげることが一番基本的な役割かなと思うのでしっかりとした打席を送れるように打席のクオリティーを高めていくってことがまず一番最初にやるべきことかなって思います」と語っていた。