タレントのゆうちゃみが１６日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、立憲民主党の野田佳彦代表に「なんで総理大臣に名乗り出なかったのか」と率直に聞いた。

この日は野田代表がリモート生出演。前日に行われた野党３党の協議などについて聞いた。

そこでゆうちゃみが「野田さんに一個、聞きたい事があって」と切り出し「過去に総理大臣を経験している中で、なんで総理大臣に立候補というか、名乗り出なかったのかなと気になって」と、立憲民主党が首班指名で野田代表ではなく、国民民主党の玉木雄一郎代表の名を書いてもいい、としていることについて聞いた。

野田代表は「私も公党の代表ですから、特に野党第１党、総理を目指す気持ち、もちろん強く持って代表選挙に出ました」と意欲はあると強調。

だが、「去年の総選挙のあと、５０議席を増やして比較第２党になって、自民党総裁選挙で勝った石破さんと首班指名選挙を争いましたよね。その時に、他の野党にも『野田佳彦』と名前を書いてもらおうとお願いしたが、不発に終わりました」と説明。

それがわずか「１年前ですから。失敗を生かさなければいけない」とも明言。「まずはどういう政権を野党で作れますか？というテーブルに集まっていただいて、協議して、その後に誰をトップに担ぐかという議論をしないと、なかなか野党、まとめることはできない。去年の教訓を生かして」と話していた。