元フジテレビのフリーアナ平井理央（42）が15日までにインスタグラムを更新。長女8歳の誕生日を祝福した。

平井アナは「先日、娘が8歳の誕生日を迎えました。今年のプレゼントは写真スタジオでの撮影」と報告し、長女とハグをしたツーショットや、パーティーの様子を投稿した。

続けて「そして、初めてのお友だちを招いてのバースデーパーティー 張り切ってアフタヌーンティー風にお菓子を並べたら、笑い声と甘い香りでお部屋が満たされました」とつづった。

さらに「どんどん成長していく姿が嬉しくて、まだまだ甘えん坊なところも愛おしくて。そばで見守ってくれる家族や、一緒に笑ってくれるお友だち、ママたちに、心からありがとう。母8歳も、同じ時間を味わいながら育っていきたいと思います」と母としての思いを明かした。

この投稿にフォロワーからは「親子揃って可愛いですね」「理央さんのようなお母さんて本当理想的だなぁ」「娘さんと一緒に成長して行く…良いですね」とコメントが寄せられている。

平井アナは慶大出身で、05年にフジテレビ入社。12年には同局社員との結婚を発表し、同年退社。17年に第1子となる女児を出産し、22年12月離婚を発表した。