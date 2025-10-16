

資料 香川県空撮

四国経済産業局は15日、2025年8月の四国の百貨店（4店）とスーパー（255店）の販売状況の速報値をまとめました。

百貨店の販売額は、前年同月を4カ月ぶりに上回る6.3％増の50億6000万円でした。

スーパーの販売額は前年同月を10カ月連続で上回る3.3％増の460億3000万円でした。

百貨店とスーパーを合わせた販売額は、前年同月を10カ月連続で上回る3.6％増の510億9000万円でした。品目別では、米の高値が続いているほか猛暑で冷凍食品などが売れたため、飲食料品が2.9％増になったほか、夏物衣料のセール品や肌着が好調だったことから衣料品が3.6％増になりました。

県別に見ると、愛媛180億3000万円、香川168億3000万円、徳島86億4000万円、高知76億円で、既存店ベースで愛媛と高知が前年同月を上回り、香川と徳島が前年同月を下回りました。

一方、四国のコンビニエンスストア（1566店）の8月販売額は前年同月比2.7％増、家電大型専門店（83店）は0.2％増、ドラッグストア（661店）は4.2％増、ホームセンター（202店）は9.1％減でした。