ATTITU新作♡軽量＆上質なバックパックで毎日をスマートに

老舗・土屋鞄製造所の新ブランド「ATTITU（アティテュ）」から、CORDURA® Fabric採用の軽量バックパックと撥水レザーPCトートが登場♡バックパック41,800円（税込）、PCトート24,200円（税込）で、14inchノートPCも収納可能。オンオフ問わず使いやすく、毎日の移動をスタイリッシュかつ快適に彩ります♪

軽量で機能的♡スリムバックパック

CORDURA® Fabricの500DスパンライクナイロンとECCO®︎ LEATHERのコンビ素材で、耐久性と上質感を両立。

縦41×横28×底マチ11cm、780gの軽さながら、PCポケット1、フリーポケット2、外装ファスナーポケット1、トロリースリーブ1、Dカン2と充実した収納を実現。

14inchノートPCも余裕で収納可能で、通勤・出張にも最適です。価格は41,800円（税込）。

人気のPGブラノンワイヤー新色「ベージュ」発売！ナイトブラで美胸ケア

約340g♡軽量2way PCトート

PCトート

表情の異なる撥水レザーを使用した2way PCトートは、手持ちと肩掛けに対応。縦36.5×横27.5×底マチ2cm、わずか約340gで持ち運びもラクラク。

内装にはクッション材付きPC収納とフリーポケット1、外装にはフリーポケット2を完備。雨の日でも安心の撥水加工で、オンオフ問わずスマートに使えます。

価格は24,200円（税込）。

デザイン性と機能性を両立したスマートな日常

スリムなシルエットと上質な素材感は、ビジネスシーンでもカジュアルシーンでも馴染むデザイン。

CORDURA®×レザーのバックパックは背面の抜け感がスタイリッシュで、PCトートは軽量で持ちやすく、荷物の整理も簡単。

機能性と大人の上質感を兼ね備えたATTITUの新作バッグで、毎日の移動を快適かつ洗練された時間に♪

ATTITUで叶える毎日の軽やかスタイル



土屋鞄製造所のATTITU新作、スリムバックパック41,800円（税込）と2wayPCトート24,200円（税込）は、軽量・撥水・収納力を兼ね備え、オンオフ問わず活躍。

CORDURA® Fabricや撥水レザーなど上質素材を使用した大人のバッグは、毎日の通勤やお出かけをスマートに彩ります♡大切な方へのギフトにもおすすめです。