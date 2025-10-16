タレントの辻希美（38）が、生後2カ月の次女の授乳の合間に長男のお弁当を作る様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】無防備な授乳ショット＆次女の寝顔動画

2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、3男2女を育てている辻。SNSでは、「授乳中のリアル」とつづった、辻目線での写真や三男・幸空さんを含めた3人で寝ている姿などを公開してきた。

次女の授乳の合間に深夜3時半から長男のお弁当作り

10月14日は自身のYouTubeチャンネルで、子育てのリアルを投稿。「ゆめさんが2時間くらい格闘してるけど、全然寝なくて。孤独になってきたので動画を回してみました。今23時半なんですけど、明日青空の修学旅行があって、お弁当も朝作らなきゃいけなくて。早く寝たいんですけど、全然寝てくれない。」

その後、夢空ちゃんがようやく寝たものの、2時にまた起きてしまったため、授乳していたという辻。「おっぱいあげ終わった3時半のタイミングなんですけど、お弁当をもう作っちゃおうかなと思って」と明かし、お弁当作りをスタートした。

青空さんのリクエストだという焼き鮭、他にも唐揚げなど、手際よく調理を進め、のり弁当が4時に完成。

「お弁当冷ましてる間にちょっと寝ます」「さっき30〜40分は寝たと思うんですけど、さすがに眠いのでもう一回布団に入って横になろうかなと思います。また、多分1時間後ぐらいに起きると思うんですけど」

辻の動画にファンからは、「辻ちゃんすごすぎる。本当に尊敬しかないです！」「こんなに大変なのに冷凍じゃない手作りのお弁当なんて…めちゃくちゃ優しすぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）