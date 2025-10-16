ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】日経平均 一時500円以上値上がり 3営業日ぶりに4万800… 【速報】日経平均 一時500円以上値上がり 3営業日ぶりに4万8000円台を回復 【速報】日経平均 一時500円以上値上がり 3営業日ぶりに4万8000円台を回復 2025年10月16日 9時40分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょうの東京株式市場で、日経平均株価は、一時、500円以上値上がりしました。AIや半導体関連株が買われていて、3営業日ぶりに4万8000円台を回復して取引されています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, イベント, ダイス, 配線, リペア工事, 慰霊祭, 寺田屋, 埼玉, 老人ホーム, 床暖房