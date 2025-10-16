◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が１５日（日本時間１６日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催され、１、２戦を連勝スタートのマリナーズが１回にロドリゲスのポストシーズン３本目となる２ランで先制した。

３０球団中唯一ワールドシリーズに出場したことがないマリナーズが、本拠に戻っても先制だ。１回、アロザレーナが四球で歩き二盗した直後、３番ロドリゲスが右腕ビーバーのカウント１―１からの内角直球をフルスイング。打球が左翼席に吸いこまれるとマリナーズファンで埋まったＴモバイルパークが揺れるほどの大歓声の中、ダイヤモンドを一周した。飛距離４１４フィート（約１２６メートル）だった。

２００１年以来のリーグ優勝決定シリーズだが、前回は本拠地で２連敗スタートが響いてヤンキースに敗れただけに、今回は逆のパターンで地元でリーグ優勝を飾りたい。

第３戦に勝利するようならワールドシリーズも含めて過去４勝制のシリーズで３連勝スタートのチームが逆転されたのは２００４年ア・リーグ優勝決定シリーズでのヤンキース（相手はレッドソックス）だけ。４１チーム中４０チームが勝っておりで優勝確率は９７・６％だ。