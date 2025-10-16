立憲民主党の野田佳彦代表が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にリモート生出演した。

番組では野田氏が１５日に国民民主党の玉木雄一郎代表、日本維新の会の藤田文武共同代表による３党党首の会談が行われたことを伝えた。

また自民党の高市早苗総裁が１５日に立憲民主党・国民民主党・日本維新の会の３党の各党首とハシゴ会談。国民・維新の２党に対して自民との連立と２１日に予定されている首相指名選挙の協力を要請した。日本維新の会の吉村洋文代表は、高市氏との会談後に会見に応じ、自民との連立を視野に入れた政策協議を両党間で行うことを明言したことも伝えた。

維新の吉村代表は野党３党党首会談には出席しなかったが、高市氏との会談には同席した。野田氏は、自民党と維新の連立協議の報道を受け「おとといあたりから自民党と維新が急接近しているんではないか？という情報は入っておりましたけれども」とし「まさか３党首の党首会談のあとに吉村さんが上京をされてきて高市さんとそこまで詰めていくというところまでは予想していませんでした」と述べた。