ドル円理論価格 1ドル＝151.00円（前日比+1.03円） ドル円理論価格 1ドル＝151.00円（前日比+1.03円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝151.00円（前日比+1.03円）



割高ゾーン：152.05より上

現値：150.87

割安ゾーン：149.94より下



過去5営業日の理論価格

2025/10/15 149.96

2025/10/14 151.45

2025/10/13 152.11

2025/10/10 151.69

2025/10/09 150.62



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト