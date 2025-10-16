ドル円理論価格 1ドル＝151.00円（前日比+1.03円）
割高ゾーン：152.05より上
現値：150.87
割安ゾーン：149.94より下
過去5営業日の理論価格
2025/10/15 149.96
2025/10/14 151.45
2025/10/13 152.11
2025/10/10 151.69
2025/10/09 150.62
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
