◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 マリナーズ―ブルージェイズ（2025年10月15日 シアトル）

マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手（24）が15日（日本時間16日）、本拠でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第3戦に「3番・中堅」で先発出場。初回にいきなり先制2ランを放ち、ファンを沸かせた。

初回、先頭のアロザレーナが四球で出塁すると二盗に成功し、1死二塁からロドリゲスが相手先発・ビーバーの内寄りの直球を捉え、左翼スタンドへ豪快なアーチを放り込んだ。試合序盤から飛び出した幸先の良い一発に本拠ファンも立ち上がって大盛り上がりした。

マリナーズは敵地での第1戦、第2戦に連勝。対戦成績2勝0敗で第3戦を迎えた。この試合に勝利すれば、球団初のワールドシリーズ進出に王手をかける。

ロドリゲスはマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の愛弟子として知られ、キャッチボール相手を務めアドバイスを受けるなどしている。

今季はレギュラーシーズンで自身2度目となる30本塁打、30盗塁の「30―30」を達成した。