¡Ú´ÚÎ®¡ÛEJAE¡¢ºî»ìºî¶Ê¤·¼«¤é¡Ö¥ë¥ß¡×Ìò¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖGolden¡×¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤òÇ®Ë¾
À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖGolden¡×¤ò²Î¤Ã¤¿EJAE¡Ê¥¤¥¸¥§¡á34¡Ë¤¬¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎÊÆ¹ñ¿ÍEJAE¤¬15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊOST¡Ë¡ÖGolden¡×¤òºî»ì¡¢ºî¶Ê¤·¡¢¼«¤é²Î¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ë¥ß¤òÃ´Åö¤·¤¿EJAE¤Ï¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¤ò¤È¤Æ¤â¼õ¤±¤¿¤¤¡£²Î¤â¤ï¤¶¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
EJAE¤Ï12ºÐ¤À¤Ã¤¿03Ç¯¤«¤é´Ú¹ñÂç¼ê·ÝÇ½´ë¶È¤ÎSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤ËÆþ¤ê¡¢12Ç¯´Ö·ÑÂ³¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤º¡¢15Ç¯¤ËÎý½¬À¸¤ò¼¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¼£ÎÅ¤È¿´Íý³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢ºî»ì¡¢ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤ÏNetflix»Ë¾å½é¤á¤Æ3²¯ÎßÀÑ»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢OST¡ÖGolden¡×¤Ï¡¢À¤³¦2Âç¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤È±Ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¡¢ÍèÇ¯¥°¥é¥ß¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
EJAE¤Ï15Æü¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÍÄ¤¤Ç¯Îð¤ÇÎý½¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¡£½ý¤Ä¤¤¤Æ¤³¤½À®Ä¹¤¹¤ë¡£¶ìÏ«¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¼«¤é¤òÀâÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÂ³¤±¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ²»³Ú¤¬»ä¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤¯¤éºÃÀÞ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¾®¤µ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤â100¡ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£·ë¶É¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖGolden¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤È¡Ö¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£EJAE¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò°·¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë´Ú¹ñ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£