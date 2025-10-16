¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡ÖÆîÌîÍÛ»Ò¤Îº£ÈÕ¡È¤¹¤°¥Þ¥Í¡ÉÎÁÍý¡×
¡ÚÆîÌîÍÛ»Ò¥ì¥·¥Ô¡Û¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥óÐ§
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¡§1´Ì¤´ÈÓ¡§¤É¤ó¤Ö¤ê1ÇÕÊ¬¾Æ¤¤Î¤ê¡§1ËçËüÇ½¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Âç¤µ¤¸2¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸2¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤òÌý¤´¤ÈÆþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£2¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¡¢¥Õ¥¿¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£3¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢¤Á¤®¤Ã¤¿¤Î¤ê¡¦ÀÄ¤Í¤®¡¦¢¤Î½ç¤Ë¤Î¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤Õ¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¡ÚÆîÌîÍÛ»Ò¥ì¥·¥Ô¡ÛÍÈ¤²½Ð¤·É÷Æ¦Éå
¡ÚÆîÌîÍÛ»Ò¥ì¥·¥Ô¡ÛÆîÌîÎ®¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼
ºàÎÁ¥¥ã¥Ù¥Ä¡§1/4¶Ì¤¤å¤¦¤ê¡§1/2ËÜ¥³¡¼¥ó¡§1´Ì¡Ê70g¡Ë¥Ä¥Ê¡Ê¥ª¥¤¥ë¡Ë¡§1´Ì¡Ê70g¡Ë¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1/2¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Âç¤µ¤¸2±ö¡§¾¯¡¹¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡§Âç¤¤á¤Ë¤Á¤®¤ë/¤¤å¤¦¤ê¡§È¾·îÀÚ¤ê¡Ë2¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¤¤å¤¦¤ê¡¦¥³¡¼¥ó¡¦¥Ä¥Ê¤òÆþ¤ì¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÏÂ¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¡ÚÆîÌîÍÛ»Ò¥ì¥·¥Ô¡Û¤ß¤½½Á
ºàÎÁ¡Ê3¿ÍÊ¬¡Ë¿å¡§3¥«¥Ã¥×¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡§1¥Ñ¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡§6¸Ä¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡§3¸Ä¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸1¶¯ËüÇ½¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Âç¤µ¤¸2Ä´Íý¹©Äø1Æé¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¡£2¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì3Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤½¤òÆþ¤ì¤ë¡£3¤ªÏÐ¤Ë¤è¤½¤¤¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¡Ú°¡´õ¥ì¥·¥Ô¡Û¾¡¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼
ºàÎÁ¡Ê3¿ÍÊ¬¡Ë¸¨Æ¦Éå¡§1Ãú¥Ä¥Ê¡Ê¥ª¥¤¥ë¡Ë¡§1´Ì¡Ê70g¡ËÄ¹¤Í¤®¡§1ËÜÅ·¤«¤¹¡§Âç¤µ¤¸3Íñ¡§1¸Ä¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1/2¤È¾®¤µ¤¸1Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸1¤È1/2·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡§Âç¤µ¤¸1/2Æ¦ÈÄ¾ß(¥È¥¦¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ó)¡§¾®¤µ¤¸1/2Ä´Íý¹©Äø1¸¨Æ¦Éå¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ß¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£2¡¤ò¼ê¤ÇÂç¤¤á¤Ë¤Á¤®¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢¸¨Æ¦Éå¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥È¤Ë°Ü¤¹¡£4Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÄ¹¤Í¤®¡Ê¼Ð¤áÀÚ¤ê¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¾¯ÎÌÂ¤·¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¥Ä¥Ê¡Ê¥ª¥¤¥ë¤´¤È¡Ë¡¦Å·¤«¤¹¡¦Çò¤À¤·¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡¦Æ¦ÈÄ¾ß(¥È¥¦¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ó)¤ò²Ã¤¨¡¢ÍÏ¤Íñ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¸¨Æ¦Éå¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢·Ú¤¯ßÖ¤á¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£