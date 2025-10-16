【人気ヘアメイク注目のクリスマスコフレ2025】注目コフレ2選｜おすすめコメント付き♡
【11月5日発売】エトヴォス
＼店頭・WEB 10月8日予約スタート／
2025 ホリデーコフレ
[api_image_data post_id="2057756" image_picker=""][/api_image_data]
[api_item_all_information post_id="2057756"][/api_item_all_information]
通常より￥2,070お得
＜セット内容＞
・ミネラルインナー トリートメントべース マカロンピンク
・ミネラルルーセントパウダー スノーパール
・ミネラル クラッシィシャドー クワイエットグラム
・ミネラルシアールージュ フローズンピンク
※限定ボックス入り
[btk_sh_comment_pro name="小澤 桜さん" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/7b0a86c4d4cb9c7e42d7f3512788631a.jpg" kenja_title=""]最推しはアイシィブルー＆ピンクが入ったアイシャドウパレット。甘い雰囲気の中にピリッと感もあるしゃれた印象の目元がかないそう。明るい「うぶ肌」に整える、マカロンピンクのベースも肌の色を選ばなさそうで◎[/btk_sh_comment_pro]
[api_link_button post_id="2057756" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【11月26日発売】シロク FAS
＼店頭・WEB 11月1日予約スタート／
プレミアム ホリデー コフレ 2025
[api_item_all_information post_id="2038171"][/api_item_all_information]
アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン ポーチつき
発酵エイジングケアコスメをフルラインで試せる豪華キット
[btk_sh_comment_pro name="小澤 桜さん" job_name="ヘア＆メイクアップ アーティスト" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/202511g-48-a-25.jpg" kenja_title="hidden"]「スターアイテムの「ザ ブラック エッセンス」は、さらりとしたくせのないテクスチャーながら保湿効果は抜群。夜はもちろん、朝使えば肌のキメが整ってメイクのもちが高まります。お得なチャンスに買い足しておきたい！」[/btk_sh_comment_pro]
＜セット内容＞
・ザ クリア クレンジングジェル 180ml（現品）
・ザ ブラック エッセンス 200ml（現品）
・同 リフト アイクリーム 15g（現品）
・同 クリーム［医薬部外品］ 5g
・同 ナイトチャージマスク 2g
・同 デイリーシートマスク 23.5ml×1枚
・バニティポーチ（縦100×横130×高さ160mm）
[api_link_button post_id="2038171" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
