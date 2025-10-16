ETF売買動向＝16日寄り付き、日経レバの売買代金は283億円と好調 ETF売買動向＝16日寄り付き、日経レバの売買代金は283億円と好調

16日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比7.9％増の625億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.5％増の453億円となっている。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> など15銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が6.56％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が3.95％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.82％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が3.24％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が3.23％高と大幅な上昇。



日経平均株価が374円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金283億2500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金268億4600万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が35億3700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が26億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が23億2800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が22億1800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億4300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

