―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月14日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6224> ＪＲＣ 　　　　東Ｇ 　 -18.40 　 10/15　　上期　　　 30.68
<9238> バリューＣ 　　東Ｇ 　 -14.55 　 10/15　　上期　　　219.61
<7351> グッドパッチ 　東Ｇ 　 -12.00 　 10/15　本決算　　　　3.10
<3935> エディア 　　　東Ｓ 　 -11.57 　 10/15　　上期　　　137.19
<325A> テンシャル 　　東Ｇ 　 -11.43 　 10/15　本決算　　　　　－

<4015> ペイクラウド 　東Ｇ 　 -10.36 　 10/15　本決算　　　　7.84
<3440> 日創グループ 　東Ｓ 　 -10.20 　 10/15　本決算　　　-36.47
<4439> 東名 　　　　　東Ｓ　　 -9.98 　 10/15　本決算　　　　9.49
<245A> ＩＮＧＳ 　　　東Ｇ　　 -9.32 　 10/15　本決算　　　 25.84
<323A> フライヤー 　　東Ｇ　　 -9.30 　 10/15　　上期　　　　黒転

<9250> ＧＲＣＳ 　　　東Ｇ　　 -9.00 　 10/15　　　3Q　　　　赤拡
<6182> メタリアル 　　東Ｇ　　 -8.96 　 10/15　　上期　　　　赤転
<244A> グロースｘＰ 　東Ｇ　　 -8.72 　 10/15　本決算　　　 -4.83
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 　東Ｓ　　 -8.47 　 10/15　本決算　　　　　－
<4434> サーバワクス 　東Ｓ　　 -8.30 　 10/15　　上期　　　-79.03

<205A> ロゴスＨＤ 　　東Ｇ　　 -7.25 　 10/15　　　1Q　　　　赤縮
<3823> ＷＨＤＣ 　　　東Ｓ　　 -7.25 　 10/15　本決算　　　　　－
<3479> ＴＫＰ 　　　　東Ｇ　　 -6.98 　 10/15　　上期　　　　7.82
<304A> フォルシア 　　東Ｇ　　 -5.78 　 10/15　　上期　　　-57.50
<1407> ウエストＨＤ 　東Ｓ　　 -5.51 　 10/15　本決算　　　 21.54

<3547> 串カツ田中 　　東Ｓ　　 -5.03 　 10/15　　　3Q　　　 47.58
<274A> ガーデン 　　　東Ｓ　　 -4.88 　 10/15　　上期　　　-23.68
<6199> セラク 　　　　東Ｓ　　 -4.80 　 10/15　本決算　　　 10.81
<198A> ポスプラ 　　　東Ｇ　　 -4.75 　 10/15　　　1Q　　　　赤転
<3791> ＩＧポート 　　東Ｓ　　 -4.28 　 10/15　　　1Q　　　-52.37

<3181> 買取王国 　　　東Ｓ　　 -4.26 　 10/15　　上期　　　 -1.00
<4412> サイエンスＡ 　東Ｇ　　 -3.58 　 10/15　本決算　　　 60.87
<7065> ｕｐｒ 　　　　東Ｓ　　 -3.49 　 10/15　本決算　　　-38.58
<4490> ビザスク 　　　東Ｇ　　 -3.42 　 10/15　　上期　　　-11.44
<6521> オキサイド 　　東Ｇ　　 -3.08 　 10/15　　上期　　　　赤縮

<7610> テイツー 　　　東Ｓ　　 -2.90 　 10/15　　上期　　　 84.42
<6558> クックビズ 　　東Ｇ　　 -2.84 　 10/15　　　3Q　　　　赤転
<7879> ノダ 　　　　　東Ｓ　　 -2.42 　 10/15　　　3Q　　　　赤転
<4397> チムスピ 　　　東Ｇ　　 -2.30 　 10/15　本決算　　　 55.23
<7035> アンファク 　　東Ｓ　　 -2.16 　 10/15　本決算　　　　　－

<7352> ＴＷＯＳＴ 　　東Ｇ　　 -1.91 　 10/15　本決算　　　 63.69
<5026> トリプルアイ 　東Ｇ　　 -1.69 　 10/15　本決算　　　　　－
<7357> ジオコード 　　東Ｓ　　 -1.67 　 10/15　　上期　　　　赤転
<9252> ラストワンＭ 　東Ｇ　　 -1.48 　 10/15　本決算　　　 60.48
<6150> タケダ機械 　　東Ｓ　　 -1.30 　 10/15　　　1Q　　　　赤転

<3223> ＳＬＤ 　　　　東Ｓ　　 -0.96 　 10/15　　上期　　　 -5.10
<6522> アスタリスク 　東Ｇ　　 -0.79 　 10/15　本決算　　　　黒転
<2484> 出前館 　　　　東Ｓ　　 -0.62 　 10/15　本決算　　　　赤縮
<6543> 日宣 　　　　　東Ｓ　　 -0.51 　 10/15　　上期　　　 52.83
<3557> Ｕ＆Ｃ 　　　　東Ｇ　　 -0.43 　 10/15　　上期　　　 70.83

<7689> コパ 　　　　　東Ｇ　　 -0.40 　 10/15　　上期　　　　赤縮
<5574> ＡＢＥＪＡ 　　東Ｇ　　 -0.33 　 10/15　本決算　　　 10.42
<5990> スーパツール 　東Ｓ　　 -0.26 　 10/15　　上期　　　-16.73

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース