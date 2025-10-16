決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … テンシャル、ＷＨＤＣ、ＡＢＥＪＡ (10月15日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月14日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6224> ＪＲＣ 東Ｇ -18.40 10/15 上期 30.68
<9238> バリューＣ 東Ｇ -14.55 10/15 上期 219.61
<7351> グッドパッチ 東Ｇ -12.00 10/15 本決算 3.10
<3935> エディア 東Ｓ -11.57 10/15 上期 137.19
<325A> テンシャル 東Ｇ -11.43 10/15 本決算 －
<4015> ペイクラウド 東Ｇ -10.36 10/15 本決算 7.84
<3440> 日創グループ 東Ｓ -10.20 10/15 本決算 -36.47
<4439> 東名 東Ｓ -9.98 10/15 本決算 9.49
<245A> ＩＮＧＳ 東Ｇ -9.32 10/15 本決算 25.84
<323A> フライヤー 東Ｇ -9.30 10/15 上期 黒転
<9250> ＧＲＣＳ 東Ｇ -9.00 10/15 3Q 赤拡
<6182> メタリアル 東Ｇ -8.96 10/15 上期 赤転
<244A> グロースｘＰ 東Ｇ -8.72 10/15 本決算 -4.83
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 東Ｓ -8.47 10/15 本決算 －
<4434> サーバワクス 東Ｓ -8.30 10/15 上期 -79.03
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ -7.25 10/15 1Q 赤縮
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -7.25 10/15 本決算 －
<3479> ＴＫＰ 東Ｇ -6.98 10/15 上期 7.82
<304A> フォルシア 東Ｇ -5.78 10/15 上期 -57.50
<1407> ウエストＨＤ 東Ｓ -5.51 10/15 本決算 21.54
<3547> 串カツ田中 東Ｓ -5.03 10/15 3Q 47.58
<274A> ガーデン 東Ｓ -4.88 10/15 上期 -23.68
<6199> セラク 東Ｓ -4.80 10/15 本決算 10.81
<198A> ポスプラ 東Ｇ -4.75 10/15 1Q 赤転
<3791> ＩＧポート 東Ｓ -4.28 10/15 1Q -52.37
<3181> 買取王国 東Ｓ -4.26 10/15 上期 -1.00
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ -3.58 10/15 本決算 60.87
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ -3.49 10/15 本決算 -38.58
<4490> ビザスク 東Ｇ -3.42 10/15 上期 -11.44
<6521> オキサイド 東Ｇ -3.08 10/15 上期 赤縮
<7610> テイツー 東Ｓ -2.90 10/15 上期 84.42
<6558> クックビズ 東Ｇ -2.84 10/15 3Q 赤転
<7879> ノダ 東Ｓ -2.42 10/15 3Q 赤転
<4397> チムスピ 東Ｇ -2.30 10/15 本決算 55.23
<7035> アンファク 東Ｓ -2.16 10/15 本決算 －
<7352> ＴＷＯＳＴ 東Ｇ -1.91 10/15 本決算 63.69
<5026> トリプルアイ 東Ｇ -1.69 10/15 本決算 －
<7357> ジオコード 東Ｓ -1.67 10/15 上期 赤転
<9252> ラストワンＭ 東Ｇ -1.48 10/15 本決算 60.48
<6150> タケダ機械 東Ｓ -1.30 10/15 1Q 赤転
<3223> ＳＬＤ 東Ｓ -0.96 10/15 上期 -5.10
<6522> アスタリスク 東Ｇ -0.79 10/15 本決算 黒転
<2484> 出前館 東Ｓ -0.62 10/15 本決算 赤縮
<6543> 日宣 東Ｓ -0.51 10/15 上期 52.83
<3557> Ｕ＆Ｃ 東Ｇ -0.43 10/15 上期 70.83
<7689> コパ 東Ｇ -0.40 10/15 上期 赤縮
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ -0.33 10/15 本決算 10.42
<5990> スーパツール 東Ｓ -0.26 10/15 上期 -16.73
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース