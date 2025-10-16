―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月14日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<277A> グロービング 　東Ｇ 　 +21.59 　 10/15　　　1Q　　　 59.87
<4673> 川崎地質 　　　東Ｓ 　 +20.00 　 10/15　　　3Q　　　194.30
<1418> インタライフ 　東Ｓ 　 +17.79 　 10/15　　上期　　　101.33
<369A> エータイ 　　　東Ｇ 　 +17.58 　 10/15　本決算　　　 21.42
<8887> シーラＨＤ 　　東Ｓ 　 +17.06 　 10/15　　　1Q　　　　黒転

<3558> ジェイドＧ 　　東Ｇ 　 +15.66 　 10/15　　上期　　　114.31
<367A> プリモＧＨＤ 　東Ｓ 　 +14.16 　 10/15　本決算　　　 17.13
<6505> 東洋電 　　　　東Ｓ 　 +13.71 　 10/15　　　1Q　　　280.71
<5817> ＪＭＡＣＳ 　　東Ｓ 　 +11.88 　 10/15　　上期　　　480.00
<402A> アクセルＨＤ 　東Ｇ 　 +10.75 　 10/15　　　1Q　　　　　－

<3021> ＰＣＮＥＴ 　　東Ｓ　　 +9.57 　 10/15　　　1Q　　　139.37
<6044> 三機サービス 　東Ｓ　　 +8.48 　 10/15　　　1Q　　　　黒転
<428A> サイプレス 　　東Ｓ　　 +8.10 　 10/15　本決算　　　 15.15
<8783> ａｂｃ 　　　　東Ｓ　　 +8.00 　 10/15　本決算　　　　　－
<9215> ＣａＳｙ 　　　東Ｇ　　 +7.69 　 10/15　　　3Q　　　　黒転

<5025> マーキュリー 　東Ｇ　　 +4.23 　 10/15　　上期　　　 93.10
<4885> 室町ケミカル 　東Ｓ　　 +3.98 　 10/15　　　1Q　　　-25.77
<3266> ファンクリＧ 　東Ｓ　　 +3.37 　 10/15　　　3Q　　　　黒転
<9264> ポエック 　　　東Ｓ　　 +2.94 　 10/15　本決算　　　 16.63
<6489> 前沢工業 　　　東Ｓ　　 +2.91 　 10/15　　　1Q　　　　黒転

<4270> ＢｅｅＸ 　　　東Ｇ　　 +2.87 　 10/15　　上期　　　-11.11
<7074> ２４７ＨＤ 　　東Ｇ　　 +2.77 　 10/15　　　3Q　　　　赤縮
<3645> メディカルＮ 　東Ｇ　　 +2.67 　 10/15　　　1Q　　　　黒転
<5580> プロディ 　　　東Ｇ　　 +2.61 　 10/15　本決算　　　 42.05
<4016> ミット 　　　　東Ｓ　　 +2.59 　 10/15　　　3Q　　　 18.87

<6552> ゲームウィズ 　東Ｓ　　 +2.54 　 10/15　　　1Q　　　　黒転
<2449> プラップＪ 　　東Ｓ　　 +2.53 　 10/15　本決算　　　 10.93
<3810> サイステップ 　東Ｓ　　 +2.49 　 10/15　　　1Q　　　　赤縮
<414A> オーバラップ 　東Ｇ　　 +2.22 　 10/15　本決算　　　 12.92
<6085> アーキテクツ 　東Ｇ　　 +2.22 　 10/15　　　1Q　　　　赤拡

<4891> ティムス 　　　東Ｇ　　 +1.99 　 10/15　　上期　　　　赤拡
<2404> 鉄人化ＨＤ 　　東Ｓ　　 +1.71 　 10/15　本決算　　　 14.77
<7083> ＡＨＣ 　　　　東Ｇ　　 +1.70 　 10/15　　　3Q　　　-45.45
<7807> 幸和製 　　　　東Ｓ　　 +1.63 　 10/15　　上期　　　-28.08
<3826> ＳＩ 　　　　　東Ｓ　　 +1.27 　 10/15　　上期　　　155.10

<5575> グロービー 　　東Ｇ　　 +1.12 　 10/15　　　1Q　　　　4.81
<7515> マルヨシ 　　　東Ｓ　　 +0.95 　 10/15　　上期　　　221.21
<2934> ジェイフロ 　　東Ｇ　　 +0.91 　 10/15　　　1Q　　　　赤縮
<4616> 川上塗 　　　　東Ｓ　　 +0.82 　 10/15　　　3Q　　　-80.81
<8254> さいか屋 　　　東Ｓ　　 +0.75 　 10/15　本決算　　　　3.70

<9241> ＦＬネット 　　東Ｇ　　 +0.72 　 10/15　本決算　　　　赤縮
<6173> アクアライン 　東Ｇ　　 +0.67 　 10/15　　上期　　　　赤縮
<2927> ＡＦＣ－ＨＤ 　東Ｓ　　 +0.58 　 10/15　本決算　　　　0.08
<7997> くろ工 　　　　東Ｓ　　 +0.40 　 10/15　　　3Q　　　　赤転
<372A> レント 　　　　東Ｓ　　 +0.33 　 10/15　　　1Q　　　　　－

<3174> ハピネス＆Ｄ 　東Ｓ　　 +0.14 　 10/15　本決算　　　　赤縮

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース