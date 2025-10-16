決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アクセルＨＤ、オーバラップ、エータイ (10月15日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月14日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<277A> グロービング 東Ｇ +21.59 10/15 1Q 59.87
<4673> 川崎地質 東Ｓ +20.00 10/15 3Q 194.30
<1418> インタライフ 東Ｓ +17.79 10/15 上期 101.33
<369A> エータイ 東Ｇ +17.58 10/15 本決算 21.42
<8887> シーラＨＤ 東Ｓ +17.06 10/15 1Q 黒転
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +15.66 10/15 上期 114.31
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +14.16 10/15 本決算 17.13
<6505> 東洋電 東Ｓ +13.71 10/15 1Q 280.71
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ +11.88 10/15 上期 480.00
<402A> アクセルＨＤ 東Ｇ +10.75 10/15 1Q －
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ +9.57 10/15 1Q 139.37
<6044> 三機サービス 東Ｓ +8.48 10/15 1Q 黒転
<428A> サイプレス 東Ｓ +8.10 10/15 本決算 15.15
<8783> ａｂｃ 東Ｓ +8.00 10/15 本決算 －
<9215> ＣａＳｙ 東Ｇ +7.69 10/15 3Q 黒転
<5025> マーキュリー 東Ｇ +4.23 10/15 上期 93.10
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ +3.98 10/15 1Q -25.77
<3266> ファンクリＧ 東Ｓ +3.37 10/15 3Q 黒転
<9264> ポエック 東Ｓ +2.94 10/15 本決算 16.63
<6489> 前沢工業 東Ｓ +2.91 10/15 1Q 黒転
<4270> ＢｅｅＸ 東Ｇ +2.87 10/15 上期 -11.11
<7074> ２４７ＨＤ 東Ｇ +2.77 10/15 3Q 赤縮
<3645> メディカルＮ 東Ｇ +2.67 10/15 1Q 黒転
<5580> プロディ 東Ｇ +2.61 10/15 本決算 42.05
<4016> ミット 東Ｓ +2.59 10/15 3Q 18.87
<6552> ゲームウィズ 東Ｓ +2.54 10/15 1Q 黒転
<2449> プラップＪ 東Ｓ +2.53 10/15 本決算 10.93
<3810> サイステップ 東Ｓ +2.49 10/15 1Q 赤縮
<414A> オーバラップ 東Ｇ +2.22 10/15 本決算 12.92
<6085> アーキテクツ 東Ｇ +2.22 10/15 1Q 赤拡
<4891> ティムス 東Ｇ +1.99 10/15 上期 赤拡
<2404> 鉄人化ＨＤ 東Ｓ +1.71 10/15 本決算 14.77
<7083> ＡＨＣ 東Ｇ +1.70 10/15 3Q -45.45
<7807> 幸和製 東Ｓ +1.63 10/15 上期 -28.08
<3826> ＳＩ 東Ｓ +1.27 10/15 上期 155.10
<5575> グロービー 東Ｇ +1.12 10/15 1Q 4.81
<7515> マルヨシ 東Ｓ +0.95 10/15 上期 221.21
<2934> ジェイフロ 東Ｇ +0.91 10/15 1Q 赤縮
<4616> 川上塗 東Ｓ +0.82 10/15 3Q -80.81
<8254> さいか屋 東Ｓ +0.75 10/15 本決算 3.70
<9241> ＦＬネット 東Ｇ +0.72 10/15 本決算 赤縮
<6173> アクアライン 東Ｇ +0.67 10/15 上期 赤縮
<2927> ＡＦＣ－ＨＤ 東Ｓ +0.58 10/15 本決算 0.08
<7997> くろ工 東Ｓ +0.40 10/15 3Q 赤転
<372A> レント 東Ｓ +0.33 10/15 1Q －
<3174> ハピネス＆Ｄ 東Ｓ +0.14 10/15 本決算 赤縮
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース