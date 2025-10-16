

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月14日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 ヨシムラＨＤ <2884>

26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比55.0％減の8.7億円に大きく落ち込んだ。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<2884> ヨシムラＨＤ 東Ｐ -15.87 10/15 上期 -54.98

<6532> ベイカレント 東Ｐ -9.40 10/15 上期 28.76

<7818> トランザク 東Ｐ -6.19 10/15 本決算 4.81

<4432> ウイングアク 東Ｐ -4.10 10/15 上期 -17.02

<9602> 東宝 東Ｐ -3.68 10/15 上期 6.06



<3678> メディアドゥ 東Ｐ -3.54 10/15 上期 39.17

<2168> パソナＧ 東Ｐ -2.25 10/15 1Q 赤縮

<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 東Ｐ -1.98 10/15 1Q 黒転

<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ -0.84 10/15 3Q -9.59

<3994> マネフォ 東Ｐ -0.46 10/15 3Q 赤縮



<3548> バロック 東Ｐ -0.13 10/15 上期 赤縮



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

