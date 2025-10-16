―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月14日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　ヨシムラＨＤ <2884>
　26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比55.0％減の8.7億円に大きく落ち込んだ。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2884> ヨシムラＨＤ 　東Ｐ 　 -15.87 　 10/15　　上期　　　-54.98
<6532> ベイカレント 　東Ｐ　　 -9.40 　 10/15　　上期　　　 28.76
<7818> トランザク 　　東Ｐ　　 -6.19 　 10/15　本決算　　　　4.81
<4432> ウイングアク 　東Ｐ　　 -4.10 　 10/15　　上期　　　-17.02
<9602> 東宝 　　　　　東Ｐ　　 -3.68 　 10/15　　上期　　　　6.06

<3678> メディアドゥ 　東Ｐ　　 -3.54 　 10/15　　上期　　　 39.17
<2168> パソナＧ 　　　東Ｐ　　 -2.25 　 10/15　　　1Q　　　　赤縮
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 　東Ｐ　　 -1.98 　 10/15　　　1Q　　　　黒転
<6866> ＨＩＯＫＩ 　　東Ｐ　　 -0.84 　 10/15　　　3Q　　　 -9.59
<3994> マネフォ 　　　東Ｐ　　 -0.46 　 10/15　　　3Q　　　　赤縮

<3548> バロック 　　　東Ｐ　　 -0.13 　 10/15　　上期　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

