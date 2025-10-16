

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月14日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7581> サイゼリヤ 東Ｐ +13.09 10/15 本決算 18.32

<6058> ベクトル 東Ｐ +7.74 10/15 上期 95.50

<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ +7.56 10/15 3Q -48.66

<9601> 松竹 東Ｐ +7.39 10/15 上期 黒転

<1887> 日本国土開発 東Ｐ +4.43 10/15 1Q -11.42



<3915> テラスカイ 東Ｐ +3.66 10/15 上期 3.69

<2930> 北の達人 東Ｐ +3.65 10/15 上期 -43.08

<6572> オープンＧ 東Ｐ +2.45 10/15 上期 －

<3073> ＤＤグループ 東Ｐ +0.06 10/15 上期 -0.22



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

