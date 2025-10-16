―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月14日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7581> サイゼリヤ 　　東Ｐ 　 +13.09 　 10/15　本決算　　　 18.32
<6058> ベクトル 　　　東Ｐ　　 +7.74 　 10/15　　上期　　　 95.50
<7388> ＦＰパートナ 　東Ｐ　　 +7.56 　 10/15　　　3Q　　　-48.66
<9601> 松竹 　　　　　東Ｐ　　 +7.39 　 10/15　　上期　　　　黒転
<1887> 日本国土開発 　東Ｐ　　 +4.43 　 10/15　　　1Q　　　-11.42

<3915> テラスカイ 　　東Ｐ　　 +3.66 　 10/15　　上期　　　　3.69
<2930> 北の達人 　　　東Ｐ　　 +3.65 　 10/15　　上期　　　-43.08
<6572> オープンＧ 　　東Ｐ　　 +2.45 　 10/15　　上期　　　　　－
<3073> ＤＤグループ 　東Ｐ　　 +0.06 　 10/15　　上期　　　 -0.22

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース