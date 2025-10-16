ドジャースの大谷翔平投手は１５日（日本時間１６日）、ドジャースタジアムで記者会見。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦、先発する第４戦に向けて意気込みを語った。

大谷が先発するのは４日、フィリーズとの地区シリーズ第１戦、６回３失点で勝利投手となって以来。練習ではブルペンに入り、普段より多めの３０球を投げ込んだ。

ブルワーズとの優勝決定シリーズでは初戦でスネルが８回無失点、２戦目は山本が１失点完投でチームをけん引。大谷は体力的な質問に対し、「２人とも素晴らしいピッチングでしたし、頼もしいピッチングだった。僕も負けられないくらい投げられたら素晴らしいが、長いイニングを投げるより、最少失点でゼロに抑えていく、中継ぎ、後ろにつなげていくのが大事。一番大事なのは先制点を与えないことが大事だと思っています」とうなずいた。

また、ロバーツ監督は第７戦までもつれた場合、大谷のリリーフ起用にも言及している。大谷は「現時点では第４戦の先発、まず明日第３戦にフォーカスして臨みたい。その先は特に考えてない、いけと言われたらいく準備だけできれば十分かなと思っています」と語った。