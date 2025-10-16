脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（32）が、モデル仲間らと写る笑顔の最新ショットを公開した。

【映像】長濱ねるや佐藤栞里と写る療養中の清原翔（複数カット）

2013年から、男性向けファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、2019年には、NHK連続テレビ小説「なつぞら」に出演するなど、俳優としても活躍していた清原。しかし、2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。

手術からおよそ2年8カ月後となる、2023年2月、清原はInstagramを更新し、現状について明かしていた。「3回の手術を経て、日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」

その後は、俳優の長濱ねる（27）との2ショットや、タレントの佐藤栞里（35）らと夕陽をバックに撮影した写真など、元気な姿をたびたび発信してきた。

モデル仲間らと写る最新ショットに反響「髪伸びましたね」

10月14日の更新では、浜辺でモデル仲間と写る最新ショットをアップ。

「聡子さん青山さん遠藤さん来てくれたー！」

この投稿にファンからは、「きよたん、カッコいい。海は気持ちよかったですか？」「髪伸びましたね、元気そうな顔が見れてうれしい」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）