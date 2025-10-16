ドジャースの山本由伸はナショナル・リーグ優勝決定シリーズで、ＭＬＢでは８年ぶりとなるポストシーズン完投を果たした/Michael McLoone/Imagn Images/Reuters

（ＣＮＮ）米大リーグ（ＭＬＢ）のロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（２７）が、８年ぶりとなるポストシーズン（ＰＳ）での完投を成し遂げた。山本の完投勝利によってドジャースはナショナル・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）でブルワーズに対して対戦成績を２勝０敗とした。

山本は１４日、ミルウォーキーで行われた第２戦に先発。９回を一人で投げ抜き、被安打３、与四死球１、奪三振７、失点１の圧巻の内容だった。試合はドジャースが５―１でブルワーズを下した。

山本投手にとって、レギュラーシーズンを含めＭＬＢ移籍後初の完投となった。

ポストシーズンでは、２０１７年のアメリカン・リーグ優勝決定シリーズ（ＡＬＣＳ）第２戦でジャスティン・バーランダーが達成して以来８年ぶり。また、日本人選手によるポストシーズン完投は史上初となった。

試合は初回、山本が先頭打者のジャクソン・チュリオに初球を本塁打にされる幕開けとなったが、その後は冷静に立て直し、残り８回を無失点に抑えた。

調査機関エリアス・スポーツ・ビューローによると、先頭打者本塁打を浴びながら完投した投手は、ポストシーズン史上４人目だという。

ドジャースは第１戦でもブレイク・スネルが８回を投げて勝利に貢献しており、２試合連続で投手陣の快投が続いた。

ＭＬＢによると、先発投手２人がポストシーズンシリーズの開幕２試合でそれぞれ少なくとも８回を投げ、１点以下に抑えたのは１９８３年以来初めてだという。

ドジャースのロバーツ監督は試合後、「今の我々のロースター構成を見ると、強みは先発投手陣だ。最も才能ある投手が多くのアウトを取れるとき、チームは非常に良い状態にあるといえるだろう」と語った。

この日の勝利で、ドジャースは対戦成績を２勝０敗とし、ワールドシリーズ進出に大きく前進した。ＭＬＢによると、７戦４勝制のシリーズで初戦から２連勝したチームがそのまま勝ち抜いたのは９３回中７８回で勝率は８３．９％に達するという。