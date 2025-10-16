【阪神主力選手「虎の巻」】#2

1977年ドラフト5位で内野手として阪神入団、引退直後の82年から昨年まで43年間にわたり、スコアラーとしてチームを支えたのが飯田正男氏（66）だ。プロ野球史上最速でリーグ優勝を果たした阪神の主力選手の思い出話を交えつつ、スコアラー目線で分析してもらった。

2回目は、中軸として活躍した森下翔太（25）ら、主力野手について──。

◇ ◇ ◇

──森下翔太は1年目から徐々に成績が上向き、今季は主に3番として23本塁打を放ちました。

「翔太はいい場面で打つので、その印象が強いですよね。どちらかというと天才肌かもしれません」

──感性重視の面があるんでしょうか？

「投手が代わったりすると、僕から配球は伝えますが、自分の感性を大事にする打者だと思います。もちろんロッカーなどで相手投手の映像を見たりはしているとは思いますけど、このボールを狙って待って……というタイプではないかもしれないですね。来た球に反応する、といいますかね」

ホークアイを駆使

──前回、佐藤輝明は金本知憲と攻め方が似ているという話がありましたが、2000年代で天才タイプといえば、今岡真訪がそうでした。

「その点で森下は、今岡に近いかもしれませんね」

──投手としても、読みづらい打者といえそうです。

「読みといえば、今のメンバーだと近本が一番だと思います。僕に聞いてくるのは『球種は何が多いですか？』ということくらい。ホークアイという映像分析システムを使って、自分自身で投手ごとに、真っすぐの回転がどのくらいシュート回転するのか、スライダー回転するのか、スライダーはどう曲がるか、何センチ動くのか、変化量はどうなのかといった点を研究、分析して打っていましたから」

──昨季は、打率.232と精彩を欠いた中野が、今季は2番で機能した。

「技術的なことはハッキリはわかりませんが、昨季は見ていて強く振ることを意識したことが逆に出たのかもしれないな、とは感じていました。ただ今年は結果が出ていますから。輝にしても今年はフルスイングしているようには見えませんが、もしこの打ち方で結果が出てなかったら、周りからもっと振れと言われているかもしれません」

──今季は大山悠輔の5番がハマりました。

「悠輔も春先はあまり結果が出ず、本塁打は減りましたけど、出塁率も高いし、いいところで打っていますよね。以前は打てずに自信がなくなっていた時期もありましたけど、そういうのを克服して今がある。近本からこの悠輔までの1〜5番は文句のつけようがないですよ。しかも、5人中4人がドラフト1位。スカウトの眼力も素晴らしいと思います」

（飯田正男／阪神元スコアラー）