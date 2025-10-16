【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#74

今回は「いいニュース」と「そうではないニュース」があります。

まず、いいニュースから。おかげさまで我が専大松戸は秋季千葉県大会を制し、関東大会への進出を決めました。

予選を含む全8試合のうちコールド勝ちが6試合。投手陣もですが、何より打線が奮起してくれました。

好調の要因は、これまで上級生の試合でスタメン出場してきた高貝、吉岡、石崎、宮尾ら4人が軸となってしっかり機能してくれているからに尽きます。最初のうちは頭一つ抜けているような選手でも、気づけば同級生との差が小さくなってしまう--高校野球ではありがちですが、彼らにはそれがない。生まれたばかりの新チームの軸としてチームを牽引してくれています。

ここからが「そうではないニュース」です。9日に抽選会があり、初戦の相手は文星芸大付（栃木2位）に決まりました。もし突破できた場合は、横浜（神奈川1位）-高崎商大付（群馬2位）の勝者と対戦。苦しい戦いが予想されますが、トーナメント表を目で追うと、その次の対戦相手候補には山梨学院（山梨1位）が控えているではありませんか！ 全国レベルの強豪がひしめくブロックに入り、思わず苦笑いしてしまいました。

初戦の文星芸大付とは“縁”があります。前監督の故・高橋薫さんは専大の元監督でしたからね。今年の夏に初めて練習試合の予定を組んだのですが、あいにく天候不良で中止になってしまった。

そんな経緯があったから、秋季関東大会の出場校が出そろった時から予感めいたものがありました。「初戦は他県2位と当たるから、文星が来そうだな。その次は横浜が来るかもしれないぞ」なんて話していたら、本当にその通りになってしまった。あまりうれしくない予感的中です（苦笑）。文星芸大付には未対戦の相手ならではの怖さがある。やっぱり一度は対戦しておきたかった。あの日の雨が恨めしい。

初戦を突破して、仮に横浜と対戦することになってもネームバリューにビビっていては勝てるはずがありません。たしかに横浜は全国屈指の強豪です。今夏の甲子園で8強入りし、U18代表に4人を送り出している。しかし、その選手たちはすでに引退しているのです。圧倒的強さだった前世代とは“別のチーム”だと考えて臨みます。

ひとつ懸念があるとすれば、今年の春季関東大会で当時、27連勝中だった横浜に勝ってしまったこと。我々の自信にもなりましたが、今度は相手も警戒してくるはずです。果たしてあの1勝が半年を経てどう作用するか。こればかりは蓋を開けて見なければ分かりません。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）