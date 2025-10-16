アメリカで最も裕福な不動産王、ドナルド・ブレン（93）が、息子の不始末を冷たく突き放した。全米の不動産業界はこの話題で持ちきりだ。

渦中にいるのは息子のデビッド・ブレン。彼は「ザ・バンカー（The Bunker）」と呼ばれる成功者のための隠れ家クラブを立ち上げると称し、投資家から資金を集めていた。フェラーリやブガッティ、高級ワインや葉巻などぜいたくな体験を売りにし、NBAスターのクリスタプス・ポルジンギスや、オラクル創業者ラリー・エリソンがメンバーだと吹聴した。

しかし、「ロサンゼルス・タイムズ」の調査報道によれば、実際には施設も会員も存在せず、集めた資金はすべて私的に消費されていたという。すでに投資家らが出資金の返還を求めて複数の訴訟を起こしており、被害総額は200万ドル（約3億円）を超える。中には、投資被害が一因で自ら命を絶った投資家もいると報じられている。

では、その父、ドナルド・ブレンとは何者か。アメリカ勤務経験を持つ不動産会社の社員が語る。

「全米最大級の不動産会社『アーバイン・カンパニー』を一代で築き上げた人物です。南カリフォルニアを中心に、東京ドーム約2500個分の土地を保有する超巨大ディベロッパー。トランプ大統領と同じドナルドの名前を持ちながら、華美な自己演出とは無縁で、公の場にもほとんど姿を見せない『沈黙の不動産王』として知られます」

その総資産額はなんと推定190億ドル（約2.85兆円）にも達する。「LAタイムズ」によれば、デビッドは、投資家たちに「父にすぐ電話できる」と豪語して信用を得ていたが、実際には過去の養育費をめぐる訴訟で親子関係は冷え込んでおり、10年以上も顔を合わせていなかったという。

今回の騒動を受け、父ドナルドは自身が率いるアーバイン・カンパニーを通じて、「我々はこの人物と個人的にも業務的にも関係はない」と短くも断固とした声明を発表。公式に息子を“勘当”した形だ。

関係者の関心は後継者問題にも及ぶ。

「93歳になったドナルド氏の後継者についてはこれまでに言及されたことがありません。巨額の遺産の行く末が、たびたび業界の注目を集めています」（同）

アーバイン・カンパニーの収益の多くは、土地の含み益と賃料収入によるもの。安定していてなおかつ成長性も高いとされる。もし、わずかでも遺産の恩恵にあずかれるならば、それだけで一生遊んで暮らせることは間違いない。

しかし、息子のデビッドはその程度の値踏みもできなかったのだろう。今回の件で、彼が父の築いた不動産王国の後継者になれないことだけは、確実になった。

（小野悠史／ニュースライター）