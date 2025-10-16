10月1日、アウトドア用品の企画・販売を手がけるスノーピークの新社長に水口貴文氏が就任した。前社長で創業家の山井太氏は会長に就いた。

■2022年にスノーピークの社外取締役に就任

水口氏は1989年に上智大学を卒業後、米コンサル会社に入社。その後、家業の靴製造事業を継いだが、バブル崩壊の影響で事業を清算。2001年にルイ・ヴィトン・ジャパンへ転じ、後にグループ会社のロエベジャパンCEOを務めた。14年にはスターバックスコーヒージャパンに入社し、COO（最高執行責任者）を経て、16年にはCEOに昇格している。

スノーピークとの関わりは22年、社外取締役への就任に始まる。25年4月までスターバックスを率いたのち、スノーピークのトップに転じた。

米国のスタバはモバイルオーダーの導入に伴い、店内が混雑、回転率向上を目的とした座席の削減などで客離れが加速。経営が悪化し、9月には400店舗超を閉鎖した。一方、日本のスタバは水口氏の下で店舗数は約1200から2000超と拡大。季節限定メニューなど商品企画のヒットが続く。

そんな水口氏を迎えるスノーピークは現在、事業再建の渦中にある。コロナ禍のアウトドアブームで22年度の売上高は300億円を超えたものの、23年度は257億円まで減少。24年度第1四半期には赤字転落した。MBO（経営陣による買収）を経て、24年7月に上場を廃止している。

「アウトドアウエア全体の人気は高いが、スノーピークはテントやマグカップなどが中心で、ウエアの売上比率が低い。キャンプ用品は頻繁に買い替えるものではなく、中古市場も拡大している」（アパレル業界関係者）

ベインの狙いは？

MBOでは、米投資ファンドのベインキャピタルが約350億円を投じて株式を買い集め、現在、ベインが55％、創業家が45％を保有する構図だ。スノーピーク側は、「非公開化で経営の自由度を高め、国内事業を立て直すとともに海外事業を強化する」と説明する。

では、ベインが狙うのは何か。

「ベインはスノーピークのブランド価値と海外展開力に注目したとみられる。今後、日本同様に認知度が高まり、業績が回復すれば、第三者への売却で大きなリターンを得られる可能性が高い」（M＆A関係者）

実際、ベインは、06年にMBOで非上場化したすかいらーくの株式を11年に取得、経営改革し再上場した後、17年に売却した例もある。直近では総合物流大手・日新のMBOで895億円を出資している。

スノーピークは今後、弱点だったアパレル事業を強化するほか、米中など海外での直営店を拡大する方針。キャンプ場など体験型施設への投資も強化する。ピーク時の売上高を再び超えられるか。水口氏の経営手腕が問われている。

（ライター・山口伸）