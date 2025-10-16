SUPER EIGHT（旧名・関ジャニ∞）の村上信五（43）が14日、所属事務所を通じて一般女性との結婚を発表した。今年2月に大倉忠義（40）が結婚を発表したばかりで、同グループでは2人目になる。

STARTO ENTERTAINMENTのホームページに掲載された村上の結婚報告コメントには、メンバー全員の名前が一文字ずつ散りばめられており、メンバー思いの村上にファンは悶絶。関ジャニ∞時代からの卒業メンバー、渋谷すばる（44）、錦戸亮（40）、内博貴（39）を含んでいたこともファンの心をワシ掴みにした。関ジャニ∞は深夜バスで上京するなど苦労も多かっただけに、結束の固いグループで知られており、今なお信頼関係が続いていることを示すコメントだった。

中でも「内くんのことを忘れないところがすごい」と絶賛。

内は、2002年デビュー時にメインボーカルをつとめ、03年、錦戸と共にNEWSと兼任した。ところが05年7月、当時フジテレビのアナウンサーだった菊間千乃氏（53）らと飲酒し補導され、無期限謹慎の末に研修生に格下げされ、両グループから脱退した。

当時は、菊間氏に呼び出されて酒を飲んだと報じられていたが、未成年のたばこ、飲酒など類似案件で処分されたものの中では一番厳しかった。その後、内は舞台に活路を見いだしたが、いまだに「あのとき、菊間が内くんのアイドル人生をダメにした」「内くんがメンバーの身代わりになった」と思うファンは少なくない。

新旧の垣根なく見せたSUPER EIGHTの結束力で思い起こされた菊間氏の一件。菊間氏は何を思うのか。

