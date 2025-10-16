秋ドラマで事前の予想以上に《意外と面白かった》と好評なのが、TBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（金曜夜10時）。波瑠（34=写真）と川栄李奈（30）のダブル主演で、10月10日放送の初回平均視聴率は世帯6.2％、個人3.4％だった（関東地区=ビデオリサーチ調べ）。

【もっと読む】超ズボラだった川栄李奈が潔癖に？「トイレ後は手洗わず」「モノには触れていない」豪語が「掃除が好き」

「フェイクマミー」は、禁断の”母親なりすまし”から始まる、ウソとトラブルだらけの《ファミリークライム・エンターテイメント！》（公式サイトから）。

東大卒ながら転職に苦戦する花村薫（波瑠）が、元ヤンキーでベンチャー企業のカリスマ社長であるシングルマザーの日高茉海恵（川栄）と出会い、茉海恵のひとり娘いろは（池村碧彩=9）の小学校お受験のためにフェイクマミー（ニセの母親）になってほしいと依頼される。いったんは断るものの、いろはの特別な才能を感じ取った薫は”ニセママ契約”を引き受けることに……初回のあらすじはざっとこんな感じだ。

「放送前にあらすじだけ目にして《内容があり得ない》などと面白くなさそう認定したドラマファンも少なくなかったようです。第1話の薫のセリフにもありましたが、母親になりすまして明るみに出た場合、罪に問われることがありますからね。そういう設定に《現実的じゃないドタバタ劇か》と見る前からソッポを向いた視聴者がいたのは確かです」（テレビ誌ライター）

特に注目度が高かったわけじゃない「フェイクマミー」なのだが、初回放送中に早くもタイトルがトレンドワード入り。すぐに引き込まれた視聴者が多かった。ドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏は「私も事前にあらすじを読んだ時点で『う〜ん、これはどうだろう。入り込めないのでは』と思ってしまった1人です。会ったばかりの相手の無理難題をすぐに引き受けるという設定にも納得はいっていませんが……」と前置きしつつ、こう続ける。

川栄でなければ波瑠の良さは引き出せなかった

「そういう納得できない点を『いったん置いておこう』と思えたのは、何と言っても波瑠さんと川栄さん、それぞれのキャラがあまりにもハマっていて、とてもいいお芝居をされていたから。まさに適材適所、キャスティングの妙。それが存分に味わえるのが『フェイクマミー』。いろは役の池村さんの演技も良くて、トリプル主演と言っても過言ではないほどです」

池村は2023年にミュージカル「SPY×FAMILY」でアーニャ役を演じて注目を集めた子役で、2021年放送のNHK朝ドラ「おかえり、モネ」ではヒロインの百音（清原果耶=23）の子ども時代を演じている。

「いろははズバ抜けた知性を持つ、いわゆる”ギフテッド”と呼ばれる天才児です。2017年公開の洋画『ギフテッド』のように、天才児といえば悲喜こもごもあり、それだけで1本の映画になるほど物語を広げやすい。ですから個人的には『フェイクマミー』でも特に池村さんの演技に注目しています」（映画誌ライター）

あらすじからの事前予想を、いい意味で裏切ったようだ。

「波瑠さんのピンの主演でもおかしくないドラマなんですが、彼女の主演ドラマはこのところパッとしない。”保険”の意味もあって芸達者な川栄さんをダブル主演に置いたのかもしれませんが、2人の掛け合いは息ぴったり。逆に"陽キャ"の川栄さんでなければ、クールビューティーな波瑠さんの良さが引き出せなかったように思います」（スポーツ紙芸能デスク）

陰と陽の相乗効果。秋ドラマの台風の目となるか。

◇ ◇ ◇

「トイレでは大でも手を洗わない」と豪語していた川栄李奈が潔癖症になったらしい。関連記事【もっと読む】超ズボラだった川栄李奈が潔癖に？「トイレ後は手洗わず」「モノには触れていない」豪語が「掃除が好き」…では、本人の性格の変わりようについて伝えている。