NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤ÆÂç¤Ð¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À
¡Ú·ÝÇ½³¦¥¯¥í¥¹¥í¡¼¥É¡Û
·ÝÇ½³¦¤Ç¤âÉÔÎÑ¤Ï³Ê¹¥¤Î¥Í¥¿¤À¤¬¡ÄÃË¤È½÷¤¬Æ±Éô²°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤â¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¡×¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¾ÚÌÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡½©¥É¥é¥Þ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Î»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë²øÃÌ¹¥¤¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÈÉ×¤òÃæ¿´¤ËÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¡£Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆëÀ÷¤ß¤ÏÇö¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤é²èÌÌ¤¬¡Ö°Å¤¤¡×¡ÖÄ«¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸«¤ë½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ«¥É¥é¡£²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÌÌÇò¤µ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä«¥É¥é¡×¤È´üÂÔ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¤ÏNHKÂçºå¡£Ä«¥É¥é¤Î¹õÎò»Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Êª¸ì¤â¿ï½ê¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ«¥É¥é¤é¤·¤¯¤Ê¤¤±é½Ð¤¬½¨°ï¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿²ÈÂ²¤È¼è¤ê´¬¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤ÎÆÒ¤µ¤ó°ì²È¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÏÆÒ¤µ¤ó¤Ç¸«¤¿°ì¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡£ÆÃ¤ËÉã¿ÆÌò¤Î²¬Éô¤¿¤«¤·¤Ï°¯ÈþÀ¶¤ÎÆÒ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤äº£ÅÄÈþºù¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÀÓ¤ä¿Íµ¤¤Ï¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¿ÍÊª¤À¤±¤Ë¡¢²áµî¤ÎÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤郄ÀÐ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¶¦¤ËÀè¤Î³Ú¤·¤ß¤¬»ý¤Æ¤ëº£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¡£ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢Âç¤Ð¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ì±Êü¤Î½©¥É¥é¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£°ìËÜ¤Ç¤â»ëÄ°Î¨¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆþ¤ê¤¹¤ëÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¿®ÍÑ²óÉü¤ÎÂè°ìÊâ¤È¥É¥é¥Þ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤«¤é°ÈÂØ¤¨¡£¡È·î9¡É¤ÎÏÈ¤ÇÂô¸ýÌ÷»Ò¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¡£¡Ö²ÊÁÜ¸¦--¡×¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·º»ö¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï½é²ó¤«¤éÁö¤ëÂô¸ý¤¬Á´³«¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âô¸ý¤ÏÀÅ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤½÷Í¥¡£¿·¶ÃÏ³«Âó¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤¹¤ë¤«¡£
¡¡¥Õ¥¸¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï»°Ã«¹¬´î¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤À¡£
¡¡ÏÃÂêÀ¤Ï°ìÈÖ¤À¤¬¡¢½é²ó»ëÄ°Î¨¤Ï5.4¡ó¡£2ÏÃ¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£
¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¸«¤ë»þÂå¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»°Ã«¥É¥é¥Þ¤Ê¤é8¡ó¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤¯¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¸¤âÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»°Ã«ºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð±é·à³¦¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£½é²ó¤«¤é¾¼ÏÂ¤Î½ÂÃ«¤òºÆ¸½¤·¤¿°µ´¬¤Î¥»¥Ã¥È¡£¡Ö²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¡×¤È¸«Æþ¤Ã¤¿Ãæ¹âÇ¯¤â¤¤¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¿È¡£»°Ã«¤é¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤ÏºòÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤¿µÜÆ£´±¶åÏº¤Î¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£
¡¡»°Ã«¤é¤·¤¤´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿¡Ö¤â¤·¤â¡½¡½¡×¤ÎÄ¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡½¡½¡×¤Î¤è¤¦¡£ÉñÂæ¤â¥¯¥É¥«¥ó¤ÈÆ±¤¸¾¼ÏÂ¡£É¬Á³Åª¤Ë¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤äµÊÃãÅ¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£°Â¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤Î¾®Æ»¶ñ¤â¡¢¾¼ÏÂ¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ò¿ï½ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤±é·à¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿»°Ã«¤¬¡¢¥¯¥É¥«¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥É¥é¥Þºî¤ê¡©¡¡»°Ã«¤é¤·¤µ¤Ï¼ç±é¥¯¥é¥¹¤¬Â·¤¦¹ë²Ú²á¤®¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¡£»°Ã«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Âç½¸¹ç¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¹¤®¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï»°Ã«±Ç²è¤â¶½¹ÔÅª¤Ë¤âÉÔÈ¯Â³¤¡£¥Õ¥¸¤È¶¦¤Ë»°Ã«¼«¿È¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤â´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¡£Àè¹Ô¤¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤ÆÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬»°Ã«ºîÉÊ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¼Çµï¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿»°Ã«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÆóÅÄ°ìÈæ¸Å¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë