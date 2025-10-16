タレントの北斗晶（58）が、2歳の初孫・寿々ちゃんの顔出しショットを公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】寿々の顔出しショット

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介（26）と、女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生した寿々ちゃん。北斗は、2025年8月9日に更新したブログで、寿々ちゃんが2歳の誕生日を迎えたことを明かし、バースデーパーティーの様子を投稿していた。

2歳初孫の“顔出しショット”に反響「健介さんソックリ」「めっちゃかわいい」

10月13日の投稿では、寿々ちゃんと散歩したことを報告

。「すーちゃん【シナぷしゅ】と【ひーたんみーたんのマーチ】って曲を携帯でかけてあげるとノリノリで踊り出すのよ〜。それも、自分で創作してオリジナルダンス!!!!!!時々、飛行機音がするとのけぞって、上を見上げてました。飛行機が好きみたいです。ばーちゃん、ミッキーみたいにしてやりたくて髪の毛を縛ってあげましたが…。女の子を育てたことがないばーちゃんはどうも上手く綺麗に縛ってやれない。分け目をギザギザにしたりやってやりたいんだけどみみずみたいになっちゃいました。どうすれば、髪の毛が薄くて細い2歳くらいの毛量の少ない子に可愛い髪形をやってあげられるんだろう!?世間には上手なお母さんいるもんね〜ばーちゃん、研究してみるよ〜すーちゃん!!」

寿々ちゃんの顔出しショットに、ファンからは、「最後の写真めっちゃかわいい 寿々ちゃんお顔みえた」「すーちゃんは、健介さんソックリ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）