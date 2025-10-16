国土交通省北海道開発局と東京航空局は、丘珠空港（札幌市東区）の滑走路を現在の１５００メートルから１８００メートルに延ばす案を示した。

機能強化に向けた施設計画の検討を目的に、北海道や札幌市などとつくる推進協議会の初会合が１４日に開かれ、２パターンの延長案を提示した。延長により長距離路線の開設なども期待できるといい、協議会は今年度末頃をめどに計画を決定する。

計画案では、長距離路線の開設や小型ジェット機の通年運航に向け、「３００メートル以上の延長が必要」と指摘。その上で、〈１〉滑走路の両端を１５０メートルずつ延長する〈２〉北西側を２００メートル、南東側を１００メートル延長する――の２案が示された。〈１〉案は事業費約１６０億円、工期３〜４年程度、〈２〉案は事業費約１８０億円、工期５年以上と試算した。

１５日には協議会に助言などを行う有識者による「評価委員会」の初会合が開かれた。委員長に就任した北海道大公共政策大学院の石井吉春客員教授は「空港と地域が共に発展するというモデルとしても整備が進められたら」と話した。

丘珠空港の機能強化を巡っては２０２２年、滑走路を１８００メートルとすることなどを盛り込んだ「将来像」を札幌市が策定し、国に実現を求めていた。