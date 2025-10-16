「バービー人形かと思いました」アンミカ、レアなぱっつん前髪に反響！ 「女神降臨」「モード感たっぷり」
タレントでモデルのアンミカさんは10月15日、自身のInstagramを更新。ぱっつん前髪を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ぱっつん前髪のアンミカ
ファンからは「髪型カワイイです」「前髪あるミカさんもステキ」「ボブだったときを思い出します」「モード感たっぷり」「女神降臨」「バービー人形かと思いました」「美しすぎです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ぱっつん前髪のアンミカ
「前髪あるミカさんもステキ」アンミカさんは「昨日は、50周年を迎えた明治の【きのこの山】とコラボしたファッションショーを開催した、コシノジュンコさんのコレクションに行って参りましたよ」と報告し、11枚の写真を投稿。「私もコシノジュンコさんをイメージして前髪を付けて、全身黒に今年キテいるフリンジベルトで動きを出してみました」との説明通り、ぱっつん前髪が存在感を放っています。ファッションも黒を基調としつつも、カラフルなラインやゴールドのネックレスがいいアクセントになっており、とてもおしゃれです。
9月にもぱっつん前髪を披露9月26日の投稿では「ヌメロヴァンティーノ2026春夏コレクションへ」と報告し、イタリア・ミラノで撮影した写真を公開したアンミカさん。この時もぱっつん前髪を披露しています。普段は前髪を作らないことが多いアンミカさん。レアな姿をぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)