将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）第２局が１６日午前９時、福井県あわら市の旅館「あわら温泉 美松」で始まった。

同市で前期に続き２回目の竜王戦。５連覇と史上３人目の「永世竜王」資格獲得を目指す藤井竜王が先勝し、本局を迎えた。立会人の佐藤康光九段の合図で定刻通り始まった。

先手の佐々木八段が初手▲２六歩と指した後、両対局者の得意戦型で、互いの角を交換し持ち駒にする「角換わり」に進んだ。さらに互いに銀を繰り出し、開始早々に激しい戦いに入った。解説の三枚堂達也七段は「両者ともに研究を深めていそうだが、一歩間違えると一気に戦況が傾くぎりぎりの将棋になっている」と話している。

【１日目手順】▲佐々木△藤井

▲２六歩△８四歩▲２五歩

△８五歩▲７六歩△３二金

▲７七角△３四歩▲８八銀

△７七角成▲同 銀△２二銀

▲３八銀△３三銀▲３六歩

△６二銀▲３七銀△６四歩

▲４六銀△６三銀▲６八玉

△５四銀▲７八玉△４四歩

▲３五歩△４五歩▲３四歩

△同 銀▲３七銀△３三角

▲６八金△７四歩▲３八飛

△６二金▲２六銀△４三銀左

▲３五銀△７三桂▲３四銀

△５五角▲４六歩△同 歩

▲５六歩

持ち時間

各８時間△０・２５分▲０・３５分 ４３手