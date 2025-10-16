１５日、ブリュッセルで開催されたＮＡＴＯの会合で発言するヘグセス米国防長官/Virginia Mayo/AP

（ＣＮＮ）米国のヘグゼス国防長官は１５日、ロシア政府に対し、ウクライナへの戦争が終結しない場合、米国と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）同盟国は「ロシアの侵略継続に対する代償を負わせる」と警告した。

ヘグゼス氏は、欧州諸国による米国製兵器の購入を通じてウクライナに「火力がもたらされる」と述べた。ただこれに米国製のトマホークミサイルが含まれるかどうかは依然として不明。

ヘグセス氏の発言は、ＮＡＴＯ本部で開催されたウクライナへの軍事支援国で構成する「ウクライナ防衛コンタクトグループ」の会合でのもの。同氏は各国に対し、新たな「ウクライナ優先支援要件リスト（ＰＵＲＬ）」に基づく兵器購入への投資を増やすよう求めた。

ロシアがウクライナへの本格的な地上侵攻を開始してから３年半以上が経過した現在も、ウクライナは依然として米国製兵器に大きく依存している。

このプログラムでは、ウクライナ向け軍事装備に２０億ドル（約３０００億円）の拠出が約束されているが、これは同国のゼレンスキー大統領が１０月までの目標としていた３５億ドルに及ばない。

ヘグゼス氏はＮＡＴＯ諸国に対し、「ＰＵＲＬへの投資という形で、約束を行動に移す」よう要求。「このテーブルに着いたすべての国に、ただ乗りは許されない」と強調した。

ＮＡＴＯのルッテ事務総長は、ＮＡＴＯ加盟国の半数以上に相当する１６、１７カ国がＰＵＲＬプログラムへのコミットメントを表明しており、欧州諸国による「コミットメント」はまもなくウクライナにとっての「能力」に変わるだろうと述べた。

ウクライナのシュミハリ国防相は、ＰＵＲＬプログラムへの新たな拠出を発表した国々、そして１５日にこのイニシアチブに参加した国々に感謝の意を表した。

「ロシアへの圧力を強め、戦争を終結させるには、断固たる行動が必要だ」とシュミハリ氏は述べた。

トランプ米大統領は以前、ウクライナとの戦争をめぐるロシアのプーチン大統領への忍耐が揺らぐ中、ウクライナへのトマホーク供与を検討する可能性を示唆していた。

ロシアのラブロフ外相は１５日、ウクライナへのトマホーク供与は米ロ関係に甚大な損害を与えると警告した。