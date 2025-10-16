今シーズン超ホットなトレンドアイテム！ ミディ丈のプリーツスカートをセレクト

プリーツスカートは今シーズン超ホットなトレンドアイテム。なかでも靴との組み合わせで印象が変わるミディ丈が断然おすすめ。主役級のチェック柄からシンプルな無地まで種類豊富にセレクト。

2パターンのチェック柄を大胆にドッキング

スカート\26,400（ペンドルトン×ジェーン スミス×ビューティー＆ユース） トップス\8,910（ビューティー＆ユース）共にユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店 TEL. 03-5774-1030

巻きスカート仕様でパンツと重ねても◎。

端正なボックスプリーツで究極の美シルエットに

スカート\41,800（エストネーション TEL. 0120-503-971） ニット\41,800（サヤカ デイヴィス/ショールーム セッション TEL. 03-5464-9975） 靴\36,300（モリーニ/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001）

梳毛のウールとポリエステル混紡のドライタッチな風合いで、オールシーズン着回せるスカート。ベルト付きで脚長効果があり、ウエストまわりもすっきり見せてくれる。

柔らかなコットンニットでふんわりとしたフォルムに

スカート\74,800（ヤンヤン/シティショップ TEL. 03-6696-2332） ソックス\3,300（パンセレラ/真下商事 TEL. 03-6412-7081）

規則的な柄は、香港のミッドセンチュリーの窓枠やタイルが着想の源。伸縮性があり、着心地も快適。

鮮やかなキルトスカートでトラッドスタイルが即完成

スカート\33,000（オニール オブ ダブリン/ジャーナル スタンダード 自由が丘店 TEL. 03-5731-0128） カーディガン\15,950（ビューティー＆ユース/ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店） シャツ\41,800（ジェーン スミス/ジョン メイソン スミス ジェーン スミス ストア TEL. 03-6721-9448） 靴\83,600（マーガレット・ハウエル TEL. 03-5785-6445）

ひと際目を引く配色で装いの鮮度もアップ。