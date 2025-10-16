ÌôÊª¡¦»¦¿ÍÈÈ¡¦º¾µ½¡¦½Æ·â¡Ä¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ë¡È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡É¤Ê¥Í¥¿¤¬°î¤ì¤¿ÍýÍ³¡£¹¶¤á¤ë·Ý¿Í¡¢°ú¤«¤Ê¤¤´ÑµÒ--¤¤¤Þ¤Î¡È¾Ð¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤È¤Ï
10·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬3449ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢18ÂåÌÜ¥¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡É¥Í¥¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
·ëÀ®1Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤ä9Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤·¤º¤ë¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÏÃÂê¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡£ÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤ÎËö¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢¤äÃÄ¤È¤È¤â¤ËºÇ½ª·èÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»¦¿Í¡¢Ë½ÎÏÃÄ¡¢º¾µ½--°ÛÍÍ¤Ê¥Í¥¿¤¬ÊÂ¤ó¤À·è¾¡Àï
Ëè²ó¡¢¿³ºº°÷¤ÎÅÀ¿ô¤ä³Æ¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤ä¿³ºº°÷¤Î¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿¤ÎÃæ¿È¤¬»¦¿Í¤äË½ÎÏ¤Ê¤É¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï1st¥¹¥Æ¡¼¥¸3ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤«¤é¡£Èà¤é¤Ï»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬TVÈÖÁÈ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜÅª¤ÊË½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸µ»¦¿ÍÈÈ¤ò±é¤¸¤¿¥Ü¥±¤Îùõ»³¤µ¤ó¤ÎÎÄ´ñÅª¤ÊÉ½¾ð¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤³¤Æ¤Ä¤µ¤ó¤¬¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¯»Ñ¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6ÁÈÌÜ¤Î¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»î°ûÈÎÇä¤ÇÉºÇòºÞ¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë°û¤Þ¤»¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¥Í¥¿¡£8ÁÈÌÜ¤Î¤·¤º¤ë¤Ï¡¢B'z¤Î¡ØLOVE PHANTOM¡Ù¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤¤¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬»É¤µ¤ì¤ÆÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬¹â¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥Á¡£
¤Þ¤¿¡¢10ÁÈÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤È¿Í´Ö¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¿Í´Ö¤Î¹¢¤ËÅá¤òÆÍ¤»É¤¹¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ë½ÎÏÉÁ¼Ì
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¾å°Ì3ÁÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª·èÀï¤Î2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢¤äÃÄ¤Ï¤ªµÒ¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¯µï¼ò²°Å¹¼ç¤Î¥Í¥¿¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ÏºÇ¸å¤Ë·Ù»¡´±¤¬°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤ò½Æ·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥Í¥¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤âº£Ç¯¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¥³¥ó¥Ó¤Ï¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥Í¥¿¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥³¥ó¥Ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Àí¤Ã¤¿¥Í¥¿¤òÈò¤±¤Æ¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬º£Ç¯¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡Ö¼é¤ê¡×¤«¤é¡Ö¹¶¤á¡×¤Ø--·Ý¿Í¤ÎÁªÂò
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¾¡Éé¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿²ñÏÃ¥Í¥¿¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀßÄê¤è¤ê¤â¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥»¥Ã¥È¤ä°áÁõ¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿³ºº°÷¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¹âÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö½Æ¤Ç·â¤Ä¡×¡ÖÅá¤äÊñÃú¤Ç»É¤¹¡×¡ÖË½ÎÏ¤äË½¸À¤òÍÑ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥Í¥¿¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥Í¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤Î½÷ÀµÒ¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢°ú¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢²áµî¤Î¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥Í¥¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÊÑ¤ï¤ëµÒÁØ¤È¥Í¥¿´¶³Ð¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¸½ºßÃÏ
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Í¥¿¤òÁª¤Ö¥³¥ó¥Ó¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·à¾ì¤ÇÉáÃÊ¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶¤á¤¿¥Í¥¿¤òÈò¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¤Î¡ÈÌµÆñ¤Ê¥Í¥¿¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹âÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢²áµî¤ÎÂç²ñ¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Í¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈäÏª¤·¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥³¥ó¥Ó¤ä¥È¥ê¥ª¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
