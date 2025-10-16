高橋海人×エトロ、ヴェネツィアの街で洗練されたコーデ披露 新ビジュアルキャンペーンが公開
イタリアのラグジュアリーブランド「エトロ」は、グローバルブランドアンバサダーを務めるKing ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）を起用した新たなキービジュアルキャンペーンを公開した。
【別カット】かっこよすぎ！サングラス姿でこちらを見据える高橋海人
舞台はロマンティックな水の都・ヴェネツィア。本キャンペーンでは、エトロ2025秋冬コレクションを纏った高橋が、穏やかなひとときを楽しむ様子を通して、旅・自由・創造性というエトロのスピリットを、軽やかでコンテンポラリーなスタイルで表現している。
エトロのシグネチャーであるペイズリー柄をモダンに再解釈したコーチジャケットにデニムを合わせた高橋は、エフォートレスなスタイルで、運河沿いや歴史的な街並みを歩く。肩には、アイコニックなアルニカのバックパックを。愛らしいミスターテディやミニホーボーバッグ、メタルのキーチャームをつけて、旅のお供に遊び心をプラス。首元には、ダークネイビーにボタニカルモチーフが映えるペイズリーナをアクセントに、洗練された気品を漂わせた。
【別カット】かっこよすぎ！サングラス姿でこちらを見据える高橋海人
