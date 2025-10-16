プロテスト敗退の悔しさ乗り越え「優勝するとやめられない」 臼井蘭世は次戦ツアー初の3連勝へ
＜acom Ladies Cup 最終日（一日競技）◇15日◇カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県）◇6226ヤード・パー72＞プレッシャーがかかるはずのプレーオフ。それでも、2週連続優勝がかかる臼井蘭世（うすい・らんぜ）の表情には余裕すら浮かんでいた。
【写真】臼井蘭世のお姉さんは“アイドル”です
「楽しくプレーしよう。それだけを考えていました」6アンダーで並んだ今季1勝の郡山瞳との勝負は、最後、バーディパットを外した郡山の前で3メートルをねじ込んで決着。「全然、緊張しなかった。対決が楽しかった。いつも通りやればいい」。そんな気持ちが実り、新規大会の初代女王に輝いた。本人も「優勝すると思ってなかった」と驚く2連勝だ。ネクヒロ初優勝を挙げた先週の「CREATION DREAM CUP」後には、たくさんの祝福を受けた。ツアーで活躍する姉の麗香もそのひとり。「“おめでとう！ 私も頑張るね”って。でもその後すぐにケガをしたんです。頑張りすぎ」。そう言って笑ったが、刺激を与えあう姉妹という関係を築いている。「みんな喜んでくれて、幸せですね」。きっと、この試合の後も、たくさんのうれしい言葉をかけてもらえるはずだ。6度目の挑戦となった今年のプロテストだが、1打及ばずに第2次予選で敗退。最終日が台風で中止になる不運もあった。「かなり、へこんでました」というのも無理はない。ただ、こう続ける。「もう少しゴルフを頑張ろうって思えました。優勝すると、ゴルフってやめられないですね」。この2連勝は傷を癒す良薬になり、そして何より来年への自信になる。この2試合でポイントを一気に2000pt加算し、ランキングも8位まで浮上。トップの桑村美穂との差はまだ2626.05ptあるが、その背中をとらえてもおかしくない勢いが今の臼井にはある。「一日大会で2勝したので、次は2日間大会で優勝したいです！」。3連勝がかかる来週は、その2日間大会。優勝ポイントも一日競技の1000ptから、1500ptに増える。ただ「あまり期待せず、追い込まず、楽しむ」ことをモットーにする。すでにシーズン優勝者やポイントランク上位30位、プロテスト合格者などが出場するシーズン最終戦「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル」（11月20〜21日、千葉・PGM総成GC）出場も決めている。優勝賞金500万円がかかる最終戦も2日間だ。「期待してない」という“脱力感”も武器に。ツアー史上初の3戦連続がかかる来週の戦いは、最終戦へのいい試金石にもなる。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第12戦 最終結果
最新！ ネクヒロポイントランキング
臼井蘭世 プロフィール＆成績
