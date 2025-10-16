好スタートを切った櫻井心那（写真は日本女子オープン）（撮影：福田文平）

写真拡大

＜LPGA　Qシリーズ（2次予選）　初日◇15日◇プランテーションG＆CC（フロリダ州）◇ボブキャットC（6553ヤード・パー72）、パンサーC（6392ヤード・パー72）＞来季の米国女子ツアー出場権をかけたQシリーズ（予選会）のセカンドステージが、15日から4日間の日程でスタートした。日本勢は6人が参加している。

【写真】印象ガラリ？　櫻井心那さんがドレスアップ

第1ラウンドが終了し、日本ツアー通算5勝の櫻井心那、今季米下部のエプソン・ツアーで戦った伊藤二花が3アンダー・13位タイ発進を決めた。日本ツアー1勝の佐藤心結は1アンダー・40位タイ。伊藤と同じくエプソン・ツアーで戦った谷田侑里香は1オーバー・90位タイで滑り出した。杉原彩花は3オーバー・139位タイ。内田エイミー暖子は5オーバー・150位タイと出遅れた。選手たちはボブキャットC、パンサーCを2ラウンドずつプレー。上位者は12月4日から始まる最終予選会（マグノリア・グローブGC/アラバマ州）に進出する。セカンドステージの順位に応じて、来季のエプソン・ツアー出場資格が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

LPGA Qシリーズ2次予選　初日の結果
櫻井心那　プロフィール＆成績
「人生が終わるわけではない」　渋野日向子が崖っぷちで並べた前向きな言葉
このままでは終われない…エプソンでの悔しさ胸に米2次予選へ「いい1年だった、と言えるように」【谷田侑里香“最高峰への道”】
日本勢8人参戦！　米女子韓国大会の組み合わせ