『列強戦線』、第6巻のアニメイト限定セットの予約開始！エイデン・D・アダムスのアクスタがセット
コアミックスが発行する『列強戦線』(うるまなつこ)の第6巻が11月20日に発売。アニメイトでは「【コミック】列強戦線(6) アニメイトセット【描き下ろしアクリルスタンド“エイデン・D・アダムス”付き】」が販売される。
アニメイトセットでは、待望の最新第6巻とうるまなつこ描き下ろしの“エイデン・D・アダムス”のイラストを使用したアクリルスタンドがセットになっているので、こちらも注目したい。現在予約受付中。
■【コミック】列強戦線(6) アニメイトセット【描き下ろしアクリルスタンド “エイデン・D・アダムス”付き】
価格：2,442円(税込)
発売日：2025年11月20日
